Togo: LOME - OBUTS passe en revue l'actualité togolaise et propose quelques solutions

« Plus largement le préfet devra veiller à alerter en amont les populations de tout risque de catastrophe naturelle. Il devra gérer la partie administrative d'un sinistre majeur et assurer le retour à la normale après crise. Il travaillera pour cela avec d'autres services dédiés », propose encore la formation politique ancrée dans l'opposition.

*Liaisons et transmissions en temps réel, des éléments de situation, assurées par un Service interministériel Régional des systèmes d'information et de communication.

*Soins médicaux et entraide assurés par une Agence Régionale de santé et un service d'aide médicale urgente.

*Premiers secours et sauvetage assurés par les sapeurs-pompiers et les associations agréées de sécurité civile.

Ledit programme ou plan pourrait être dénommé ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). Il permettra une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires sous l'autorité du préfet. L'activation du programme ou plan ORSEC rendra manifestement aisée le déclenchement immédiat et l'organisation des secours sous une direction unique.

« La formation politique OBUTS exprime sa solidarité et sa compassion aux victimes et exhorte les pouvoirs publics à prendre toute la mesure du désastre saisonnier qu'éprouvent annuellement les populations ; à imaginer tout moyen approprié en vue de garantir au bénéfice des populations les plus exposées, une protection ; et prendre des dispositions pertinentes tendant à maîtriser tout risque de récidive », souligne le communiqué.

Lome — Réuni en travaux mardi, le Bureau de la formation politique Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS) dont le siège est localisé à Djidjolé, près de Lomé, s'est exprimé récemment sur l'actualité politique et économique du pays non sans scruter le secteur social qui impacte sur le quotidien des Togolais.

