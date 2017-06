Afrique: Conférence des Investisseurs pour Madagascar - La vision de développement du pays présentée par le Chef de l'Etat

La Conférence des Investisseurs pour Madagascar a été ouverte le 14 juin dernier à Pretoria en Afrique du Sud, au siège de la Development Bank of Southern Africa (DBSA), et ce, avec l'appui du gouvernement de ce pays. « Cette conférence s'inscrit dans la continuité de celle de Paris qui s'est tenue en décembre 2016 », a souligné le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, lors de l'ouverture de la cérémonie. L'objectif consiste à partager des informations et intensifier des discussions pour conforter l'image de Madagascar en tant que destination propice aux investissements. Plus d'une centaine de compagnies sud-africaines y ont participé.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a présenté la vision de développement de la Grande Ile qui s'inscrit parfaitement dans la vision de l'Afrique pour son développement tout en évoquant les axes prioritaires par rapport aux objectifs fixés dans le Plan National de Développement. « Ce qui permet de faciliter les prises de décision dans tout projet d'investissement à Madagascar », a-t-il souligné. Evoquant par la suite les résultats de la CBI organisée à Paris, il a indiqué que les espérances ont été dépassées tant au niveau des engagements des partenaires techniques et financiers, multilatéraux et bilatéraux, que ceux des investisseurs privés.

Le Président Hery Rajaonarimampianina a également rappelé que l'Afrique est en pleine transformation et en pleine industrialisation. Elle est en train d'orienter son économie et sa stratégie économique vers l'industrialisation. Notons que la délégation malgache est composée des membres du gouvernement, des représentants des membres du secteur privé, dont entre autres, le FIVMPAMA, le GEM, le SIM, le GEFP et le GFEM.