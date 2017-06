Gabon: URDP MAKITA - Remise officielle des conclusions du dialogue politique

Théophile Makita Niembo a remis officiellement les conclusions du dialogue politique d'Agondjé à ses partisans de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP), tendance qui porte son nom .La cérémonie a eu lieu ce jeudi 15 juin 2017 à Libreville ,en présence des délégués provinciaux de son parti.Il en a profité pour souffler une bougie de plus avec sa famille politique,ce 15 juin.Sa famille politique qui lui a souhaité tout le Bien possible.

Au total, 264 actes issus des conclusions du Rapport général du dialogue politique d'Agondjé. Un document qui, officiellement a été remis aux représentants provinciaux de l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès(URDP) tendance MAKITA .Des actes, qui selon les explications du président Théophile Makita Niembo, seront mis en application. Il y croit et a foi en l'aboutissement de ces initiatives prises au cours des assises et qui seront adoptées par l'Assemblée nationale, comme une lettre à la poste. L'Assemblée nationale, dit il, ne sera qu'une chambre d'enregistrement pour ces actes. Il n'y aura pas d'élection, si oui ou non, les députés sont contre tout ce qui a consigné dans le document.

Théophile Makita Niembo a profité de cette occasion pour appeler les uns et les autres à s'unir pour construire le pays. Le pays qui souffre et ses habitants avec. Aussi, comprend-il ceux qui n'ont pas pris part au dialogue et comme certains, il reste soucieux de la léthargie dans laquelle le pays végète. « Accordons le bénéfice du doute à nos frères qui n'ont pas pris part à cette grande messe .Nous nous croyons et allons amener ceux qui ne croient pas, à comprendre que lorsqu'une palabre est réglée, il faut faire table rase du passé et souhaiter que les activités reprennent. Nous sommes dans un pays qui connait un grand retard. Regardez la croissance pour les économistes, les investissements pour ceux qui ont les yeux pour voir, le taux de chômage, les grèves, c'est la conséquence de l'instabilité sociale. Nous devons y penser » dit-il, ému.

En remettant officiellement le rapport général aux représentants des neuf provinces, le président de l'URDP tendance Makita, en bon pédagogue, a expliqué les trois résolutions décidées par les commissaires. « Les commissaires ont opté pour trois résolutions 1-Le gouvernement doit associer l'opposition pour suivre la mise en application des actes 2- Nous avons revu le système de CENAP qui va se transformer en CGE Centre gabonais d'élection et une commission de suivi qui lui, va contrôler l'action du gouvernement qui sera paritaire. Ce comité de suivi composé non seulement des Gabonais, mais aussi des facilitateurs qui ont été retenus lors de ces phases politiques. C'est le comité qui fait office de contre poids. Si le gouvernement brille dans la léthargie, dans la traine, ce sont ceux là qui vont demander au gouvernement d'aller vite car les Gabonais attendent les résultats ».

La mise en application des résolutions est attendue. Avec les crises multiples qui secouent le pays dans tous les secteurs d'activités ou presque, les Gabonais pour la plupart, veulent toucher du doigt. Ils sont à l'épreuve du Saint Thomas. Le gouvernement est appelé à relever ce défis, qui n'est pas des moindres, celui de rendre concret ces actes pris pour le bonheur, la stabilité et la quiétude dans les cœurs et les esprits des uns et des autres.