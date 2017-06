Gabon: Secteur agricole - Atelier de validation de la politique nationale du développement de l'élevage...

Il faut tout de même noter que le présent atelier répond à une double nécessité à savoir ; procéder à travers ce processus participatif, à la validation de ce document en vu de son appropriation par tous les acteurs. Il a pour but également, la restitution et la validation du travail par les experts .Commencés depuis le 15 juin, les travaux prennent fin ce 16 juin 2017.

Le secteur de l'élevage représente un enjeu socio économique, environnemental et financier majeur pour le Gabon. C'est qui en ressort des échanges de cet atelier de validation de politique nationale relative à l'élevage. D'autant que cet enjeu est mis en évidence par le volume des importations qui traduisent la dépendance à plus de 90% de l'extérieur. Le travail qui a été réalisé dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire (VET_GOV) en Afrique centrale. Un programme pour lequel le Gabon a été éligible pour deux projets importants à savoir. Il s'agit notamment de la formation d'une législation vétérinaire actualisée et harmonisée, la formulation de la politique de développement du secteur de l'élevage pour le gouvernement gabonais.

C'est en lieu et place du ministre de l'agriculture qu'Aubierge MOUSSAVOU, Secrétaire général adjoint 2 a ouvert les travaux de l'atelier de validation de la politique nationale du développement de l'élevage et du plan d'action du service vétérinaire. Cet atelier qui a eu lieu ce 15 juin 2017 dans un hôtel de Libreville au Gabon.

