Cote d'Ivoire: Le pays lève 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs étrangers

Même si les perspectives de croissance sont bonnes, le déficit budgétaire passera de 3,7% à 4,5% en 2017. A cela s'ajoute la grogne sociale qui fragilise l'économie ivoirienne et sur laquelle est revenu le Premier ministre : « La question de la mutinerie était une question uniquement financière. Nous avons eu à faire face aux 10 millions de francs CFA. Il y a 2 millions qui restent à payer. Avant de partir, le ministre de l'Economie et des finances avait positionné dans un compte ici à Abidjan les ressources nécessaires pour que, justement, les investisseurs ne se disent pas que nous allons emprunter pour faire face à ces dépenses ».

C'est une levée de fond record qu'a réalisé la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux. En vendant des titres de sa dette souveraine, le pays a réussi à récolter près 1,2 milliard de dollars et 625 millions d'euros qui serviront pour financer les investissements ivoiriens et ainsi accélérer le programme de développement. Après la tournée en Europe et aux Etats-Unis début juin, le Premier ministre a organisé une rencontre avec la presse à Abidjan. C'est la première conférence d'Amadou Gon Coulibaly, depuis son arrivée en début d'année.

