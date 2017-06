Tunisie: TIRS AU BUT

«En finale, notre voisin, l'ESZ, a vaincu l'EST. Le CSHL a battu l'ESS. Plus »

Trois clubs se sont montrés intéressés par le recrutement du défenseur tunisien Aymen Abdennour, cet été. Deux clubs français et un turc sont actuellement en piste. Il s'agit de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais et de Galatasaray. Il est à préciser que la valeur d'Aymen Abdennour est actuellement de 12 à 15 millions d'euros.

Selon des sources proches du club d'Al Ahly, l'Espérance de Tunis pourrait repasser à l'attaque dans le dossier du défenseur tunisien, Ali Maâloul. La formation «sang et or» devrait présenter dans les prochains jours une nouvelle offre financière pour s'attacher les services du latéral tunisien. Selon quelques informations, le club d'Al Ahly aurait déjà repoussé une première offre de plus deux millions de dinars de la part de l'Espérance de Tunis.

Osasuna et l'EST pensent à Youssef Msakni

Après Ali Maâloul, Ghaylen Chaâlali et Saber Khelifa, Kasimpasa pisterait l'international tunisien Syam Ben Youssef. Les responsables du club turc auraient même entamé les négociations avec le défenseur central de Caen après le match disputé par la Tunisie face à l'Egypte dimanche dernier. Le joueur serait intéressé par une expérience en Turquie et un accord pourrait avoir lieu prochainement.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.