Tunisie: Aux portes de l'Afrique, un site attractif à relancer

L'intérêt désormais porté à l'Afrique par de nombreuses régions du monde rejoint l'intérêt grandissant que la Tunisie n'a cessé d'accorder à son continent. Et, avec cette manifestation en marge du G20, à laquelle la Tunisie est représentée au plus haut niveau, s'offre l'opportunité de transformer la coopération sud-sud en une coopération triangulaire qualitative qui ne manquera pas d'accélérer le développement de l'Afrique.

A l'adresse des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des hauts responsables des instances internationales et régionales, le président a tenu à promouvoir une nouvelle fois la Tunisie en tant que site attractif pour les investisseurs. Même si ceux-ci restent quelque peu réticents à renouer avec notre pays qui a su se hisser au rang de premier exportateur sud-méditerranéen (hors pétrole) vers l'Europe.

