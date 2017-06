Tunisie: L'infrastructure de base rénovée

Dans ce contexte, le gouverneur s'est réuni aussi avec les représentants de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (Arru) en vue d'examiner le rythme de réalisation des différents projets à la charge de l'agence dans la région.

Cette séance de travail a été marquée par la présence du secrétaire général du gouvernorat, des représentants des services régionaux de l'assainissement, de l'équipement, de l'électricité, du gaz, de Tunisie Télécom, de la Sonede et des communes concernées par les projets.

Des stades de quartier

Il s'est avéré que certains projets ont accusé un retard au niveau de leur réalisation. Le gouverneur a demandé plus de détails en vue d'identifier les problématiques et de mettre tout en œuvre pour les résoudre.

L'objectif est de respecter les délais en assurant la coordination entre les différents intervenants.

A noter que l'Arru est en train de réaliser un certain nombre de projets dans la région et plus précisément à Kerch El Ghaba relevant de la commune d'Ettadhamen-Mnihla.

D'une valeur de 4.005 mille dinars, les projets concernent l'infrastructure de base, l'assainissement, l'évacuation des eaux pluviales et l'éclairage public au profit de 900 logements.

Le projet prévoit également l'aménagement d'un stade de quartier, d'une salle de sports individuels et l'amélioration des logements.

A Raoued, les travaux se poursuivront pour la réalisation de deux projets à «Jaafer» (4.450 logements) pour un coût de 7.580 mille dinars.

Les travaux relatifs aux composantes de l'infrastructure de base, de l'aménagement d'un stade de quartier, d'un espace industriel et d'un programme d'amélioration des logements sont déjà terminés.

Les travaux des autres composantes relatives au programme d'extension, à la salle de sports individuels dont le taux d'avancement est de 85% se poursuivent à un rythme soutenu.

Quant au taux d'avancement du projet d'infrastructure de base «Aichoucha El Matar», il a atteint 85%. Son coût est de 14.985 mille dinars et intéresse 1.800 logements. Le coup d'envoi a été également donné pour la réalisation d'un stade et d'un complexe culturel et sportif.

Par ailleurs, le programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation englobera les cités Elbassatine 2 et 3 et le pont de Bizerte avec un coût total de 6.450 mille dinars au profit de 1.200 logements relevant des délégations de Kalaat El Andalous et El Bokri de la délégation de Sidi Thabet. Le taux d'avancement des travaux est variable d'une composante à une autre.

Mise à niveau de l'abattoir

Ainsi, l'infrastructure de base à la cité Elbassatine 3 est presque terminée. Un périmètre foncier a été réservé à la création d'un stade de quartier. L'étude est en cours pour la réalisation d'un espace multidisciplinaire.

On cherche un autre périmètre foncier pour aménager un espace industriel. S'agissant de l'amélioration des logements, les travaux sont achevés. D'un coût de 7.627 mille dinars, ce projet englobe 100 logements.

A Elbassatine 2, les travaux d'infrastructure de base sont également achevés. Un périmètre foncier a été consacré à l'aménagement d'un stade de quartier en attendant de trouver un autre lot pour la création d'un espace industriel. Les études se poursuivent pour la création d'un espace multidisciplinaire avec un coût total de 5.719 mille dinars au profit de 500 logements.

Le taux d'avancement des travaux d'infrastructure de base pour le projet de réhabilitation et d'intégration de la cité Bokri relevant de la délégation de Sidi Thabet a atteint 30% à la fin du mois d'avril 2017. La cité dispose déjà de son stade de quartier ouvert aux jeunes.

L'espace multidisciplinaire d'un coût de 5.000 mille dinars profitera à 400 logements. Le lotissement territorial des communes après la création de la commune d'El Mnihla pose certaines problématiques d'autant plus que les projets en cours de réalisation ont été programmés avant la création de ladite commune.

D'où la nécessité de revoir le cadre juridique pour permettre à l'agence de mettre à la disposition de la commune les projets après leur achèvement.

Les participants à la réunion ont également examiné les étapes de mise à niveau de l'abattoir municipal à Raoued dans le cadre du programme national de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de pêche.

A cet effet, la municipalité a alloué 500 mille dinars pour l'aménagement de l'abattoir, mais l'intention des autorités compétentes serait de transformer l'actuel abattoir en un abattoir régional qui serait exploité par les communes de l'Ariana, La Soukra et Raoued.