Tunisie: La société civile à l'honneur

Les principes qui découlent de la décentralisation, énumère encore l'ancien président de l'Atide, la libre administration, autrement dit, la liberté de gestion financière et administrative ; la subsidiarité, toutes les affaires qui concernent le pouvoir local relèvent du pouvoir local, la démocratie participative et l'open-Gov. Il a regretté en outre que la fonction publique locale ne soit pas mentionnée une seule fois par le projet du code.

Forte de son expérience acquise sur le terrain, moyennant des visites aux municipalités et prises de contact avec pas moins de 170 secrétaires généraux, l'ONG Bawsala, à travers sa présidente Chaima Bouhlel, espère que les 86 nouvelles municipalités créées à la faveur du nouveau découpage territorial, bénéficieront de moyens humains et matériels suffisants.

Prévue à 9h30, la commission parlementaire de l'organisation de l'administration et des forces armées a dû commencer avec tout juste quatre députés et une heure de retard.

