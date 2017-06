Tunisie: Une édition tunisienne pour une œuvre référence

La maison d'édition tunisienne «Dar Al-tanweer» vient de publier le roman Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez dans une version récente du célèbre traducteur palestinien Salah Almani.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le directeur de Dar Al-tanweer, Wael Abid, a précisé que cette édition qui sera disponible dans les prochains jours dans les librairies est la première édition autorisée en son genre en vertu d'un contrat signé avec les héritiers de Garcia et avec le traducteur palestinien Almani, connu pour ses traductions de la littérature latine et essentiellement des œuvres de l'écrivain et romancier colombien de renommée internationale, Gabriel Garcia Marquez.

Il a précisé que les négociations pour obtenir les droits d'édition ont commencé depuis deux ans pour aboutir finalement à la publication de Cent ans de solitude dans une première édition tunisienne, faisant savoir que des négociations sont en cours de parachèvement pour trois autres romans de Marquez, à savoir L'amour aux temps du choléra, Le général dans son labyrinthe et L'automne du patriarche.

Il a, par ailleurs, ajouté que Dar Al-tanweer a, après de rudes négociations, obtenu les droits de traduction de Salah Almani pour les trois premiers romans de Marquez. Pour le roman L'automne du patriarche (non traduit par Almani), la traduction va être confiée à un traducteur tunisien dont le nom sera divulgué ultérieurement.

Dans un communiqué de presse, la maison Dar Al-tanweer appelle tous les éditeurs et libraires à stopper l'impression, la distribution et la vente d'autres copies et à respecter les droits d'auteur et les droits de la propriété intellectuelle.