Tunisie: Quand le oud prend soin de la branche

Rendez-vous donc ce soir avec le malouf, les «mouachahat», et des œuvres exquises, tour à tour de Saliha, Jouini, Riahi, Thraya et de l'Alepin Sabah Fakhri.

Il y aura de la belle musique et de belles voix, grâce au dévouement de l'ensemble, de «Makamet». Pour fêter cet engagement mais aussi pour financer les actions visant l'objectif cité plus haut. Et pour donner une note écologique au concert, il n'y aura ni micros ni projecteurs, rien que des chandelles. Le tout pour un meilleur jeu.

L'Association des amis du Belvédère (AAB) et «Makamet», celle des amis de la musique, dont le directeur artistique est le Dr Nawfel Ben Aïssa, et ce, dans le cadre du programme du festival acoustique du Belvédère, «Les Nuits de la kobba».

Deux associations ont, en effet, accordé leurs violons pour cette belle et bonne cause.

