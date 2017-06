Cote d'Ivoire: Alphonse SORO jette l'éponge

Ancien proche de Guillaume Soro à la Fesci et aux Forces nouvelles, élu député lors de la première législature, l'homme avait rejoint la galaxie Gon Coulibaly. Sa sortie sur les réseaux sociaux et dans les médias suite à l'éditorial affligeant de Marwane Ben Yahmed contre Guillaume SORO n'a pas été bien perçue par l'entourage du Premier ministre. Alphonse SORO avait fustigé l'éditorial de Marwane Ben Yahmed qu'il qualifiait de provocateur et d'accusateur. En quelque sorte, cette sortie semble bien être la goutte de trop qui a bizuté le cabinet de Gon Coulibaly. L'ex benjamin du Parlement ivoirien prend ainsi son courage à deux mains en tournant le dos au parvis de la Primature.

