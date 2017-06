Tunisie: «Le géant et le Petit Poucet» revisité

La magie de la Coupe ne génère pas seulement des duels au sommet. Des confrontations qui paraissent inégales sur le papier, une sorte de David contre Goliath des temps modernes, ont aussi leur raison d'être dans l'une des épreuves les plus captivantes de la compétition. Des fois, cela a amené des résultats inattendus. D'autres, la hiérarchie a été respectée.

Dans ce genre de contexte, on voit souvent refleurir les expressions «Petit Poucet» ou «Cendrillon» pour désigner l'invité surprise de la Coupe. Juste l'envie secrète de voir le petit avaler le grand. Ou encore le grand confirmer les vertus de spécialiste en la matière. D'un côté comme de l'autre, c'est toujours la passion qui s'éveille.

Une finale sympathique ? C'est, en tout cas, ce qu'on peut déjà attendre de celle qui opposera demain le CA à l'USBG. Les médias aussi préparent déjà leurs titres et surtout leurs chroniques. Au cas où c'est le petit qui l'emporterait, ou le grand qui fera respecter la tradition.

On a déjà une idée de ce à quoi ressemblera la finale de demain. Et on peut aussi se poser certaines questions, ou encore appréhender l'avenir des deux protagonistes. Tout ce qui a été entrevu jusque-là a de fortes chances de virer à l'exploit. Il apparaît bien ainsi en définitive ce qui est de nature à faire réussir une finale : l'efficacité offensive et la solidité défensive.

Chaque équipe est en mesure de trancher. Et à bien y regarder, elle se renforce de plus en plus avec les arguments et les moyens qu'impose ce genre de match. Il devrait y avoir autant d'éléments, peut-être bien d'atouts, qui offriraient plus d'alternatives, même si le tableau de marche de l'une et de l'autre ne colle pas suffisamment aux exigences de la compétition.

On ne peut être motivé que dans une finale de la Coupe. C'est à ce niveau-là que le CA et l'USBG aiment se revendiquer. A plus forte raison, s'imposer au-delà des contraintes. Au vu aussi du rendement de leurs joueurs qui disputeront, à l'occasion, un match d'exception. En tout cas, pas comme les autres...

L'accent pourrait être ainsi mis sur la force mentale. Dans leur expression collective et dans le message qu'elles s'efforceront de transmettre, CA et USBG sont censés rompre avec tout ce qui fait d'un rendement une activité ordinaire. C'est l'occasion de s'orienter vers de nouvelles tendances de nature à relooker leur style, à étoffer leur registre.

Il se peut que ce qu'elles laisseront entrevoir demain et ce qu'elles accompliront sur le terrain n'entrent pas dans le jeu le plus dynamique qui soit offert, mais quelque part ça devrait être un autre jeu, une autre dimension, un autre monde...

Dans le paysage d'une compétition déconcertante, la finale de la Coupe peut des fois éclairer le phare de certains duels au sommet dans l'espoir de nous rappeler le temps perdu.

Cela apparaît comme la petite île de réconciliation avec la grande épopée du football tunisien où l'on respire un air plus léger que dans de nombreux matches souvent en proie au doute le plus profond.

Ben Guerdane veut aujourd'hui faire souffler le vent de l'exploit. Le CA tient, pour sa part, à sauver une saison vraiment à oublier. Deux équipes, deux adversaires qui, au-delà de l'apothéose, ne sont pas de la race des démolisseurs, mais de celle des bâtisseurs...