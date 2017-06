Tunisie: Une forte progression des importations

Cette régression est due, selon le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, à une augmentation de la valeur des importations alimentaires de 31,4%, soit 1968,4 MDT, essentiellement au niveau des produits alimentaires de base, représentant 76% du total, contre 55% durant la même période en 2016.

Une augmentation qui a concerné le blé tendre (+62%), l'orge (+6%), les huiles alimentaires (+108%), le sucre (251 MDT contre 68 MDT). D'autres produits alimentaires ont aussi enregistré une progression importante, comme les bananes (+22%), les conserves alimentaires (+31%) et les conserves de poissons (+64%).

Diversification des marchés

Concernant les exportations, l'évolution est moins importante de +10,9%, soit 132,6 MDT, grâce essentiellement à l'augmentation des exportations des dattes de 18%, soit 324,4 MDT.

Une performance due à l'amélioration du niveau des prix de 28% et la diversification des marchés (plus de 70 destinations). Ajoutons à cela la progression des exportations des produits de la mer de 39%, des conserves de légumes et de fruits de 30% et des légumes frais de 34%.

A noter que les exportations des fruits de saison ont augmenté de 20% par rapport à l'année dernière, soit 19 MDT.

On enregistre 3 mille tonnes de pastèque exportés, dont 95% sur les marchés français et italien, 1.900 tonnes de pêche exportés dont 60% sur le marché libyen, 15% sur le marché émiratie et 6% sur le marché russe.

Ajoutons à cela 1.200 tonnes d'abricots exportés, dont 55% sur le marché libyen, 15% sur le marché du Golfe et 13% sur les marchés français et italien.