Tunisie: La nouvelle génération au pouvoir

Chiheb Ellili peut raisonnablement prétendre se positionner devant, bénéficier d'une petite avance puisqu'il en est au deuxième club de la fameuse bande des quatre qu'il drive, le Club Africain après le Club Sportif Sfaxien.

Le plus haut niveau, les matches-couperet pour le titre, ceux de la coupe d'Afrique, tout cela fait partie de son patrimoine personnel, de son vécu. L'ancien latéral gauche de l'Oceano Club de Kerkennah peut également se targuer d'avoir appartenu à la direction technique nationale lorsqu'il conduisit avec un certain succès les sélections nationales cadets et juniors.

On peut croire qu'en homme du sérail fédéral, cet enfant des Iles au caractère bien trempé ne désespère pas de bénéficier un jour de la plus haute confiance qui soit si d'aventure on lui confie les rênes du onze national. Il lui faut pourtant faire encore beaucoup de chemin.

Il a dû épuiser un nombre incalculable de calepins dont il noircit les pages à coup de notes, d'observations, de rappels stratégiques pris en cours de match.

Friand de cette attitude d'élève studieux qui note tout et rien, à la façon du Batave Luis Van Gaal, Ellili manie fort bien la langue de Molière au point d'irriter les reporters lesquels, excédés, ont fini par prendre leur courage à deux mains en lui enjoignant de répondre dans la première langue du pays à toutes leurs interrogations.

Il faut dire que ses conférences de presse déroutaient beaucoup de confrères quand il distille par-ci par-là un mot, une expression ou une formule dans la langue de Molière.

Pour la deuxième saison de suite, la baisse de rythme physique et de rendement tout court dès les premières chaleurs estivales lui donne des soucis. Il y a un an, le CSS qu'il conduisait a perdu le titre majeur dans les derniers hectomètres, au sprint final.

Ses «Noir et Blanc» ont calé près de la ligne de but. Le même phénomène d'essoufflement se reproduit, cette fois-ci, à la tête du CA qui a perdu le championnat dans les ultimes lacets du play-off, et multiplié les revers en coupe de la confédération aux premières heures de l'été.

Un condensé de ce déclin est donné dans un match. Les copains d'El Ifa l'entament très fort, mais perdent des plumes au retour des vestiaires. Un problème d'ordre physique? Ellili va chercher la parade, demain sous le feu brûlant de la cuvette de Radès où l'astre solaire se transforme à la mi-juin en une boule de feu.

Tombeur de têtes couronnées

Chokri Khatoui est tout sauf une star. Il préfère la discrétion et les vertus du travail et de l'effort au clinquant des petites divas ou du rôle de jeune premier auquel se livrent les acteurs du foot hyper-médiatisé des temps modernes.

Et c'est comme si le bleu de chauffe de l'ouvrier méticuleux et dur à l'effort lui sied davantage que le smoking de l'artiste qu'il se refuse d'ailleurs d'être. L'enfant de l'Association Sportive de l'Ariana a dû abattre un travail énorme pour gravir les échelons : là où il était passé, que ce soit à l'EOSidi Bouzid, à l'ASGabès ou à l'ESMétlaoui, il s'employa à mettre en place des fondations solides.

Le sud du pays et la Ligue 2, il connaît parfaitement. Son haut fait d'armes, il le réussit d'abord dans le Bassin minier lorsqu'il porte l'ESM parmi l'élite et y effectue un travail en profondeur qui fait des «Sang et Or» du Sud-Ouest ce qu'ils sont aujourd'hui. Rebelote à l'USBG où ses deux années d'exercice portent déjà leurs fruits.

Après une première saison d'adaptation aux exigences de la division d'élite, le bonhomme frappe un premier coup en qualifiant le club du Sud-EST du play-off, et un deuxième en menant les copains de Yassine Boufalgha en finale de la Coupe de Tunisie.

Mesuré et introverti, la seule fois où Khatoui s'offrit au regard indiscret des caméras dans une attitude triomphaliste, où il laissa exploser sa joie, ce fut en demi-finale quand les siens écartèrent l'archifavori, l'Espérance de Tunis.

Ce jour-là, il a incontestablement accompli son chef-d'œuvre. Et qui sait, peut-être que le plus beau reste à venir, lors de l'apothéose de la saison face au CA, où il rêve de piéger un autre favori. Khatoui mériterait alors l'appellation de tombeur de têtes couronnées.