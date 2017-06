Tunisie: Chroniques de couples amoureux...

Un savoureux récit plongeant le spectateur dans les circonstances de deux rencontres amoureuses rédigé il y a plusieurs années par Gilbert Naccache lorsqu'il était en prison. En effet, l'auteur fut un prisonnier politique en Tunisie de 1968 à 1979.

Après sa libération, il a travaillé comme éditeur à Tunis, avant de s'installer en France en 2004. Il a beaucoup écrit en prison, le «Ciel par-dessus le toit» rassemble un grand nombre de ses écrits.

Dans le but d'illustrer et de prolonger avec des mots son ressenti, son imaginaire et ses réflexions, Gilbert Naccache écrivait ce mélange de contes fantastiques, de nouvelles et de poèmes.

Et ce qui est bouleversant par-dessus tout, dans ce recueil, c'est l'hymne à l'amour qu'il renferme et qui le sous-tend. Naccache s'en prenait au vers d'Aragon, devenu ritournelle «Il n'y a pas d'amour heureux».

Car pour lui, tout amour est forcément heureux par cette grâce merveilleuse d'avoir un jour existé. «Il suffit à un amour d'être, d'être partagé, de faire vibrer ensemble deux êtres, même pour peu de temps, de les avoir grandis un bref instant, et il a été un amour heureux.

Tout ce qui est acquis à l'homme l'est pour toujours, simplement il faut se battre pour le renouveler. »Un extrait de cette œuvre tunisienne francophone a été mis en espace par Béchir Kahouaji et a été joué par Slim Naccache, le narrateur, et quatre jeunes comédiens, accompagnés d'une musique originale de Omar Aloulou.

En ayant l'extrait écrit entre les mains, le liseur, Slim Naccache par sa voix, donne à entendre le génie du grand écrivain.

Il déroule une série de chroniques de jeunes couples amoureux, drôles et émouvantes, qui, bien qu'en grande partie issues de son imagination fertile, se révèlent d'une incroyable justesse, rappelant à nombre d'entre nous une réalité bien vécue.

Les comédiens dans un coin de la scène, sans trop en faire, ils se glissent dans la peau de personnages parfois pittoresques.

A travers ces portraits fantasmés, profondément humains, à travers la description de pays intemporelle mais avec un brin rétro, chacun retrouve un peu de soi, un peu des siens, reconstitue son propre histoire, se la remémore avec une émotion certaine !