Sénégal: Journée de l'enfant - L'Unicef Sénégal appelle à prioriser les investissements au profit des enfants

Photo: South African History Online

L'insurrection du 16 juin 1976 qui a débuté à Soweto et qui s'est répandu dans tout le pays a profondément changé le paysage sociopolitique en Afrique du Sud.

A l'occasion de la Journée et de la Semaine Nationale de l'Enfant (SNE), en mémoire du massacre des enfants de SOWETO, en juin 1976, UNICEF Sénégal réaffirme la place centrale de l'enfant dans les efforts nationaux pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Selon un communiqué, le thème de la Journée de l'Enfant Africain (JEA) de cette année est «L'Agenda 2030 pour un Développement Durable en faveur des enfants en Afrique: Accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances».

De même, UNICEF Sénégal saisit l'occasion de la JEA et la SNE pour rappeler la nécessité de placer l'enfant au cœur des politiques de développement. Prioriser les investissements dans le développement et le bien-être de l'enfant, c'est assurer des retours économiques et sociaux non seulement pour l'enfant mais aussi le pays tout entier. Pour l'UNICEF, le choix du thème par l'Union Africaine est d'autant plus pertinent que tous les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont un impact sur la vie des enfants et adolescents, et surtout que 10 parmi les 17 ODD visent directement les enfants, en tant que cibles ayant-droit, et acteurs du changement.

«Les ODD visent l'égalité des chances pour chaque enfant, fille ou garçon, quel que soit son origine, son ethnie, sa situation familiale, son état physique ou mental, ou son lieu de vie. C'est pourquoi l'action publique doit veiller à ce que tous les enfants, en particulier les enfants les plus vulnérables ou marginalisés bénéficient des investissements publics», a souligné Laylee Moshiri, la Représentante de l'UNICEF au Sénégal.