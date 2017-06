Tout au long de cette rencontre qui se le samedi 17 juin, il y aura des discussions sur ces nouveaux produits, la législation internationale en la matière, la recherche et la santé publique. Elle réunit des centaines de spécialistes en santé publique, des chercheurs, des start-up, des activistes de la réduction de la nocivité et des journalistes.

La nouveauté au Forum de cette année, est l'introduction d'un symposium d'une demi-journée, dédié à la technologie et à la science derrière ces nouveaux produits. A noter également cette année, la participation significative de sociétés de tabac qui proposent dorénavant des alternatives à la cigarette dans leur portefeuille de produits, tels que les géants Philip Morris- qui a récemment annoncé sa vision d'un « monde sans fumée » -et British American Tobacco qui sont venus parler de leurs innovations et des investissements réalisés pour la recherche d'alternatives potentiellement moins nocives. L'accent est aussi particulièrement mis cette année sur la recherche et l'évaluation toxicologique systématique et rigoureuse des nouveaux produits.

Copyright © 2017 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.