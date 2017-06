Cameroun: Voici pourquoi Ferdinand Ngoh Ngoh a fait convoquer le directeur de publication (DP) de La Météo chez Martin Mbarga Nguelé

Comme annoncé, le Dp de l'hebdomadaire La Météo paraissant à Yaoundé, a été convoqué, et entendu ce même jour à la Dgsn. « J'ai effectivement déféré à la convocation du Dgsn. Je dois être honnête ici de dire que je n'ai reçu aucune menace, ni subi quelque brutalité. Tout s'est passé dans une ambiance empreinte de respect. J'ai été interrogé sur la grande Une du journal La Météo de lundi dernier. Cette dernière, fruit d'une enquête bien fouillée et menée par un de mes plus brillants collaborateurs, met en scène le Sg/pr par rapport à sa gestion des préparatifs de la Can 2019, notamment le payement des entreprises concernées par la construction du stade Paul Biya d'Olembé à Yaoundé », nous confie le Dp de l'hebdomadaire aux 20 ans, et que nous avons joint au téléphone.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.