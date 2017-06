Cameroun: Mgr Samuel Kleda - " C'est clair, il a été assassiné "

Sur le décès du Mgr Jean Marie Benoît Bala, la position de l'Eglise est affirmée par le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.

Un vrai berger n'a pas peur de mourir et d'être un martyr. C'est ce qu'on a retenu du point de presse organisé par les évêques hier, 14 juin 2017, à Yaoundé. Après l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun à Mvolyé, la veille, Mgr Samuel Kleda, président de la Conférence épiscopale, s'est livré à la presse pour raffermir la position de l'instance qu'il préside.

Suite au décès tragique de Mgr Jean Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, Samuel Kleda s'est voulu clair. « C'est clair qu'il a été assassiné. Jusqu'à présent, je dois dire que nous avons accueilli son corps et le constat n'est pas celui d'une personne qui s'est noyée comme on a voulu nous faire comprendre. Chacun a pu constater cela. L'évêque ne s'est pas suicidé. Ce 31 mai 2017, le bruit s'est répandu qu'il s'est suicidé. Même des journalistes ont soutenu cette thèse. Or, ce n'était pas le cas. Les photos de l'évêque de Bafia filmées par d'autres journalistes prouvent ce que nous disons », a-t-il martelé.

Il ne s'est pas arrêté à cette déclaration. Mgr Samuel Kleda, par ailleurs archevêque métropolitain de Douala, a également indiqué que si les évêques ne sont pas satisfaits des résultats de l'enquête, ceux-ci procèderont d'« une autre manière ». Sur l'argument de l'homosexualité dénoncé par Mgr Jean Marie Benoît Bala auprès du Nonce apostolique et qui bat son plein dans le diocèse du défunt, Mgr Samuel Kleda s'est voulu prudent. « Pour le moment, cela est considéré comme un mensonge. Les preuves ne sont pas encore présentées. Que ceux qui font cette déclaration présentent des preuves. Nous attendons les résultats de l'enquête ! », a-t-il affirmé.

A ses yeux, ce qui arrive ne fait pas peur aux évêques et n'empêche pas d'annoncer l'évangile. « Nous n'avons pas peur ! Nous continuerons à réfléchir et surtout à prier pour notre frère », a-t-il ajouté.

L'homosexualité et le Nonce

En rappel, la veille, la déclaration des évêques du Cameroun est revenue sur les circonstances de la disparition de Mgr Jean Marie Benoît Bala sur le Pont de la Sanaga au lieu-dit Ebebda, en direction de Bafia jusqu'au matin du vendredi, 2 juin 2017, où la dépouille de l'Evêque a été retrouvée par un pêcheur et ramenée à la berge par les éléments des forces de défense. Le corps a été alors identifié par Lesseigneurs Piero Pioppo, Nonce apostolique au Cameroun, Samuel Kleda, président de la Conférence épiscopale, Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé, en présence des autorités civiles et administratives.

Cette déclaration invitait, entre autres, l'Etat a assumer son devoir régalien de protection des vies humaines et, notamment, celle des Autorités ecclésiastiques. Aux meurtriers, les évêques prient pour eux et leur demandent de s'engager dans une démarche de conversion urgente et radicale. Aux hommes de médias et aux utilisateurs des réseaux sociaux, les évêques leur demandent de renoncer à la diffamation, aux mensonges, aux calomnies et leur recommandent le respect de la dignité de la personne humaine, de la vérité, de la pudeur et du discernement dans le traitement de certaines informations.