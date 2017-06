Cameroun: Coupe des Confédérations - Que la fête commence !

La 10e édition débute demain, samedi 17 juin en Russie, avec huit équipes en lice dont le pays organisateur

Demain sera donné le coup d'envoi de la très attendue coupe des Confédérations, prévue cette année en Russie. La 10e édition s'ouvre avec le retour du Cameroun, après la finale disputée en 2003. Huit équipes, dont le champion du monde 2014 (Allemagne), la Russie (pays hôte) et les champions continentaux (Australie, Cameroun, Chili, Mexique, Nouvelle Zélande, Portugal) se retrouvent du 17 juin au 2 juillet à Kazan, Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi. Au bout de 16 matchs, le successeur du Brésil, quadruple tenant du titre (1997, 2005, 2009 et 2013), sera connu.

Vainqueur de l'Euro 2016, le Portugal est candidat logique au titre, tout comme le Chili, vainqueur de la Copa America. Ce sera la première participation de Cristiano Ronaldo et du Portugal à cette compétition. Le groupe emmené par Fernando Santos veut très vite prendre goût à la victoire. Dès la première journée, les équipes voudront trouver le rythme de croisière lors de cette compétition qui est une espèce de répétition générale, un an avant la coupe du monde. C'est le moment de confirmer les talents du moment, d'en révéler d'autres et d'assister à un festival de buts.

Des joueurs de renom (James Rodriguez, Cristiano Ronaldo) veulent inscrire leurs noms dans le palmarès des meilleurs buteurs comme Cuauhtémoc Blanco (Mexique, 9 buts), Ronaldinho (Brésil, 9 buts) et Fernando Torres (Espagne, 8 buts). C'est en 1992 qu'est organisée pour la première fois en Arabie saoudite, une compétition réunissant les champions continentaux en titre. Après deux éditions, la Fédération internationale de football association nomme en 1997 la compétition coupe des Confédérations. Le tournoi est inscrit dans le calendrier des sélections. Plus question d'y aller avec des ambitions moyennes.