Cameroun: Festival Memike - La beauté traditionnelle en vitrine

Les articulations de cet événement ont été présentées le 13 juin dernier à Yaoundé

La huitième édition du festival Memike se tiendra du 7 au 9 septembre prochain à Yaoundé. Elle a pour thème : « Diversité culturelle et cohésion sociale ». En prélude à cet évènement qui succède celui de la « Nuit de la tabaski », une conférence de presse s'est tenue le 13 juin dernier dans les locaux de l'Xtra Dance Sport à la montée Aurore à Yaoundé. Face à la presse, les acteurs de la culture camerounaise y compris ceux du Sénégal et du Nigeria. Ils ont exposé le programme de l'édition 2017 et les innovations.

Ce festival du pays Bamoun a pour ambition, la mise en valeur des différents atouts culturels à travers de nombreuses activités centrées sur la musique, la danse et l'humour. « L'intégration nationale et le vivre ensemble sont des leviers qui actionnent le développement durable d'un pays», a déclaré Mariama Mamboune Njoya, promotrice de l'évènement. Le festival s'articulera autour d'une conférence-débat, d'une foire exposition des œuvres d'art, de deux passages (roi et reine) de la beauté traditionnelle, des projections cinématographiques et des documentaires.

En ce qui concerne les innovations, « Contrairement aux éditions précédentes qui étaient uniquement concentrées aux femmes, nous avons porté un regard sur les hommes avec l'élection du roi de la beauté traditionnelle. A la marche sportive, s'ajoute une marche artistique qui sera conduite par les mascottes. Vont suivre les récompenses du Memik'awards », a précisé la promotrice.