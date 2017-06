Congo-Kinshasa: Tanganyika - Plus de 20 000 déplacés enregistrés à Moba

Plus de vingt mille déplacés internes ont été enregistrés à Moba (Tanganyika), a rapporté vendredi 16 juin à Radio Okapi, l'administrateur de ce territoire, François Kazembe.

Selon lui, ces personnes cantonnées dans plusieurs villages ont fui les conflits communautaires entre les Pygmées et les Bantous à Moba, Kalemie et Nyunzu en mars et avril derniers.

«Il y en a qui sont malades et, c'est pendant ce temps qu'il est important de les aider en leur donnant à manger pour que l'on puisse leur administrer les produits médicaux. Cela va beaucoup les aider. Certains ont perdu les effets de cuisine. Si on peut les assister aussi en bâches. Que ça soit chez les Twa et même chez les Pygmées», a indiqué M. Kazembe.

Entretemps, l'ONG Action contre la pauvreté (ACP) annonce avoir déployé depuis lundi 12 juin, ses équipes à Moba pour évaluer la situation humanitaire de ces déplacés.