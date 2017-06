Ile Maurice: Salaire «dérisoire» des cleaners - «On va entamer une grève de la faim», dit la CTSP

Cela fait trois ans que les syndicats de la CTSP militent pour ces femmes qui touchent un salaire «dérisoire». En 2014, 328 des 600 employés avaient pu avoir une hausse salariale et toucher un salaire de base de Rs 8 500. Le reste des employées obtiennent toujours Rs 1 500 par mois. En avril dernier, plus d'une centaine d'hommes et de femmes ont participé à une marche pacifique, à Rose-Hill, pour dénoncer ce que la CTSP considère comme une «exploitation». Ils avaient profité de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement et au ministère du Travail pour améliorer la situation de ces travailleurs.

La décision a été prise, jeudi 15 juin, au siège de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) à Rose-Hill, à l'issue d'un vote de principe. «On s'attendait que le budget prenne en considération la situation de ces femmes qui touchent que Rs 1 500 mensuellement. En vain. Cela fait déjà trois ans que nous faisons appel au gouvernement. On a fait un vote de principe. On fera une grève de la faim», a catégoriquement déclaré leur porte-parole Jane Ragoo.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.