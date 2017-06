Ile Maurice: Job Fair à Grand-Baie - Entre 2 000 et 4 000 chercheurs d'emploi attendus

Qu'en est-il du nombre de participants attendus ? «Entre 2 000 et 4 000 chômeurs sont attendus durant ce job fair», explique Ravish Pothegadoo. Et d'ajouter que «nous invitons les chercheurs d'emploi a y participé munis de leur curriculum vitae». Environ 80 et 100 compagnies seront présentes à Grand Baie La Croisette.

Selon les organisateurs, ces postes à pourvoir sont ouverts aux chômeurs, âgés entre 18 et 40 ans respectivement. Et ce sont principalement les chercheurs d'emploi qui habitent le nord de l'île qui sont concernés par ces emplois. «Ce genre d'évènement permet aux chercheurs d'emploi de s'entretenir directement avec les responsables des compagnies présents», explique Ravish Pothegadoo, le General Manager de Career Hub.

Restauration, vente, services de sécurité, opérateurs de centres d'appels... Ce sont là autant de «jobs» qui seront proposés aux chercheurs d'emploi lors du job fair du Nord organisé en collaboration avec Career Hub et Grand Baie La Croisette, vendredi 16 juin et samedi 17 juin, de midi à 19 heures.

