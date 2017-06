Burkina Faso: Lutte contre la fraude - L'ANLF veut passer à la vitesse supérieure

L'Autorité nationale de lutte contre la fraude (ANLF) est une structure de contrôle qui existe depuis 1994 mais en son temps, elle s'appelait Coordination nationale de lutte contre la fraude. C'est seulement en 2015 que le changement de dénomination est intervenu. Maintenant, l'Autorité nationale de lutte contre la fraude est rattachée au Premier ministère. Ses agents sont issus de la Douane, de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, des Impôts, du ministère du Commerce et de l'industrie et de celui de l'Environnement.

Pour sa part, la coordonatrice nationale de lutte contre la fraude, Clarisse Zouré/Zagré, a félicité les participants avant de les inviter à mettre les compétences acquises au profit de l'Administration dans le but de mieux lutter contre la fraude sur tout le territoire. « Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'Etat. Pour combattre un mal, il faut le connaître, le maîtriser avant de lutter efficacement contre ce mal. Cette formation vient à point nommé, parce qu'elle a donné des rudiments aux participants pour connaître la fraude, les incitations de la fraude. C'est à partir de là qu'on peut trouver les remèdes et les solutions pour combattre le phénomène», a expliqué Clarisse Zouré/Zagré, inspecteur divisionnaire des douanes, par ailleurs coordonatrice nationale de lutte contre la fraude, à la cérémonie de clôture dudit séminaire intervenue le 15 juin 2017. Quant aux participants, ils se sont réjoui de la qualité de cette formation qui vient à point nommé, dans la mesure où elle vient renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. « Nous avons, durant ces 3 jours, appris les différentes techniques de rapportage et les mesures destinées à lutter contre la fraude. Cette formation nous permettra d'améliorer nos connaissances en matière de lutte contre la fraude commerciale », s'est réjoui le Commissaire de police Emile Kabré.

