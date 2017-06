Afrique: Coupe CAF - Le MC Alger vise absolument une victoire face aux Mbabane Swallows

« On va bien récupérer et reprendre le travail pour s'armer en vue du match de mardi contre Mbabane, » a conclu Walid Derrardja.

« Cette défaite doit nous servir de leçon pour la suite des événements car la saison est loin d'être terminée pour nous. On va remettre les pieds sur terre et se remettre au boulot en vue de ce match de la Coupe de la CAF contre Mbabane qu'on doit gagner absolument, a confié le joueur du MC Alger Walid Derrardja dans des propos relayés par Le Buteur. Heureusement que nous avons eu cette défaillance lors de ce match contre Bel Abbès qui est sans intérêt pour nous. On tâchera de se ressaisir à l'avenir car il y a aussi cette demi-finale de la Coupe d'Algérie qui se profile à l'horizon. »

