Angola: Le programme de reforme de la justice mis en exergue

"Le pays a des magistrats bien préparés, outre l'amélioration de leurs conditions de travail », a-t-il dit, ajoutant qu'il existe certaines carences du point de vue du personnel, mais nous faisons le possible pour l'expansion de nos services pour que la justice soit plus proche des citoyens.

Le gouvernant a fait remarquer que le programme de reforme de la justice et du droit avait grande crédibilité et l'impact dans la société, surtout qu'elle conduit à la réforme des tribunes.

Le ministre angolais de la Justice et des Droits humains, Rui Mangueira a tenu ces propos dans un débat sur le thème "les défis de la justice et du droit dans l'édification de l'état" organisé par l'Institut Supérieur Polytechnique "Tocoista".

Luanda — L'état de la justice en Angola est bon, et enregistre des progrès graduels à travers diverses actions, en particulier le programme de reforme de la justice et du droit en cours dans le pays.

