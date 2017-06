Angola: La ministre de la Culture pour une forte implication des églises aux actions sociales

Luanda — Les églises en tant que partenaires de l'Etat devraient intensifier leur action dans la moralisation de la société, la promotion des valeurs éthiques, morales, civiques et culturelles, a affirmé jeudi, à Luanda, la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

La gouvernante a fait cet appel lors d'une rencontre d'auscultation des membres de la plate-forme CONICA, dans le cadre de la visite de l'apôtre Valdemiro Santiago, chef spirituel de l'Eglise Mundial (Mondial) affiliée à la CONICA, qui samedi dernier, a présidé le culte œcuménique en faveur de la paix et du processus électoral en Angola.

Au cours de la réunion, la ministre Carolina Cerqueira a également appelé au respect de la Constitution de l'Angola, des us et coutumes des communautés angolaises, ainsi qu'au renforcement des actions sociales pour les jeunes, dans le but d'inculquer les valeurs du patriotisme, du travail socialement utile, de la concorde, comme un moyen de contribuer à la consolidation de la paix et de l'harmonie sociale.

Carolina Cerqueira a conseillé l'église de continuer à prier en faveur du pays, de la préservation de la paix et unité nationale, et que dans son activité, la priorité soit accordée au respect de l'ordre public, des autorités et à la formation des chefs religieux.

À son tour, l'apôtre Valdemiro Santiago a fait une présentation de la mission de l'Eglise dans les communautés africaines où elle implantée, en particulier en Angola, en Afrique du Sud, Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique et au Nigeria.

L'apôtre de l'Eglise mondiale a également souligné que les églises devraient respecter les lois des pays dans lesquels où elles opèrent, en promouvant la cohésion sociale et la solidarité.

Concernant l'Angola, Valdemiro Santiago a dit que le plus grand bien gagné après l'indépendance était la paix, qui a permis aux Angolais de réaliser leurs rêves et d'améliorer leurs conditions de vie, mettant en relief le rôle du Président de la République, José Eduardo dos Santos , par la façon dont il a dirigé la destinée de la nation angolaise.

Il a remercié l'Exécutif, à travers le ministère de la Culture, pour l'accueil et le soutien dans la réalisation du culte œcuménique pour la paix, réitérant sa gratitude au peuple et la volonté de continuer à prier pour la paix et la stabilité sociale en Angola.

Ont assisté à la rencontre la secrétaire général du Ministère de la Culture, Luzia João, la directrice de l'Institut national des affaires religieuses, Ruth Mixinge, la directrice du Bureau de communication institutionnelle, Marlene Gomes, l'apôtre Elias Pedro, de la CONICA, et le représentant l'Eglise mondiale en Angola., évêque Luis Augusto de Araujo.