Sénégal: Ramadan de Tons - Le dentier

Cette année, l'anniversaire de Tons tombe en plein Ramadan. Et, comme c'est le soir que l'on souffle les bougies, il n'y a pas à se plaindre. Bien au contraire. Tons n'aurait pas non plus à s'époumoner pour faire disparaitre la flamme vacillante des bougies. Depuis belle lurette et pour faire croire à Tons qu'il est frais comme un gardon, Tata pose sur le gâteau une seule et grosse bougie. Le ndogou serait donc majestueux, plus que festif. Tata, qui tient l'agenda de Tons, entend lui prouver tout son amour de la bonne chair.

La main dans la farine, Tata se lance dans un Tiramisu mascarpone. Un dessert dont la recette lui avait été envoyé par sa fille Fatou-Fatou au pays de Berlusconi. Rien que d'entendre le mot mascarpone, les larmes montent aux yeux de Tata. Le mascarpone, crème fraiche des italiens, est onctueux. Il donne de la légèreté au tiramisu. C'est tellement bon. Pour le plat de résistance, elle ne se ferait pas dans la sophistication. Un super rôti de bœuf irait parfaitement. Histoire de faire retrouver à Tons les émotions gustatives de son enfance.

Tata avait exigé du boucher le meilleur des rôtis. Elle avait piqué les gousses d'ail dans la chair du rôti, parsemé de noix de beurre, de thym frais puis salé et poivré avant de poser le tout dans la marmite. Mon dieu ! Que l'arome était flatteur aux narines de Tons, qui plus que saliver, bavait déjà.

A quelques minutes du ndogou, Tons ôta son dentier, le posa tout à coté de lui et entreprit de faire ses ablutions. Au moment de se lever il fit vaciller le banc qui retomba sur le dentier et le fendit en deux. Et Tons de porter la main à la bouche et dit Tata d'avancer: «dawal yobu ndawal li ci moulegnoufarin ba gnou wolko. Reer bi wiyan hassé la» (1)

1- Cours vite amener la viande chez le meunier pour la réduire en viande hachée