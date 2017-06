Sénégal: Assemblée nationale - Le code de la presse adopté à l'unanimité en commission

Cette loi sera examinée en séances plénières, mardi prochain. C'est Mbagnick Ndiaye, le ministre de la Culture et de la Communication qui va défendre ce projet de loi face aux députés, en vue de son adoption par l'Assemblée nationale, ajoute la Cellule de communication Du parlement. Ce texte qui va désormais régir la profession de journaliste, de technicien des médias et l'entreprise de presse est passé il y a quelques semaines en Conseil des ministres, après révision de la première mouture qui a fait l'objet de polémiques depuis plusieurs années.

Le projet de loi n°14/2017 portant Code de la Presse a été examiné et adopté à l'unanimité en commission technique hier, jeudi 15 juin, à l'Assemblée nationale. Selon Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (BBY) qui donne l'information sur sa page Facebook, c'est «un Code bon, utile, nécessaire et approprié».

