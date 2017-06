Afrique de l'Ouest: Pour parer aux menaces d'instabilité en Gambie - Le Sénégal et la France bandent les muscles

Jean-Yves le Drian effectue depuis hier une visite de 2 jours au Sénégal. Cette tournée africaine entamée le 14 mai dernier et qui prendra fin demain, vendredi 16 mai le conduira tour à tour en Guinée et en Mauritanie.

Par ailleurs, parlant des autres points qui ont fait l'objet de discussion, les chefs de la diplomatie sénégalaise et française, ont abordé d'autres domaines de coopération entre les deux Etats. Il s'agit notamment du renforcement des échanges pour la prise en charge juvénile. Les deux hommes ont aussi abordé la situation sécuritaire au Mali. Sur ce, les deux Etats s'engagent à trouver un accord de paix entre l'Etat malien et les groupes rebelles.

Le Sénégal, les pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et la communauté internationale ne doivent pas laisser les opposants du régime du président Adama Barrow, déstabiliser la Gambie. L'avis est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye. En compagnie du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, il a fait face à la presse hier, jeudi 15 juin.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, en visite au Sénégal, a fait face à la presse hier, jeudi 15 juin, en compagnie de son homologue sénégalais, Mankeur Ndiaye. Les deux diplomates ont réitéré leur engagement pour la paix en Gambie, tout restant convaincus que la sécurité de ce pays et la stabilité du régime du président Adama Barrow, doivent être une préoccupation des pays africains et de la communauté internationale.

