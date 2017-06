Sénégal: Non paiement des bourses et retard dans la construction des batiments pédagogiques à l'UCAD - Le recteur Thioub apporte des éclairages

Une conférence de presse a rassemblé hier, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le recteur Ibrahima Thioub, le directeur des bources et Serigne Ahmadou Sène, le représentant des étudiants, pour se prononcer sur la situation de tension qui prévaut dans le temple du savoir. Il s'agit d'apporter des éclairages sur le retard dans la construction des bâtiments pédagogiques, mais aussi dans le paiement des bources des étudiants.

«Depuis 15 mois, les étudiants en Master 1 en droit n'ont consulté aucun livre de droit pour leurs travaux dirigés et même dans leur processus d'écriture de mémoire, car tout le monde n'a pas les moyens de s'octroyer les livres qu'il faut à la librairie». Tels sont les propos de Serigne Ahmadou Sène, représentant des étudiants à la conférence de presse qui a réuni hier jeudi 15 juin 2017, à l'ENSEPT, le recteur Ibrahima Thioub et le directeur des bourses, Lansana Konaté.

Le porte-parole des étudiants attirait ainsi l'attention de l'opinion sur les conséquences du non paiement des bourses sur les études des apprenants. Une situation sur laquelle est largement revenu le recteur de l'Ucad, pour parler de la tension qui prévaut sur le camps et consécutive au non paiement des bourses des étudiants, et à la non livraison dans les délais contractuels, des infrastructures pédagogiques, à la Faculté des Sciences et Techniques (FST), à la Faculté des Lettres Sciences Humaines (FLSH) et à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP).

Pour ce qui concerne ces travaux de réhabilitation des infrastructures de l'Ucad, le recteur Ibrahima Thioub a voulu clarifier les choses en rappelant que ces travaux sont pilotés par l'Agence des Constructions des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) et précise aussi qu'il n'est pas du sort de l'université de livrer ces édifices. Du coup, c'est à l'Agence, en sa qualité de maître d'œuvre délégué, de réaliser ces travaux dans un délai de 8 mois à compter de la délivrance des ordres de service. Ce qui n'est pas respecté par l'agence qui a même dépassé très largement la date de plus de 10 mois, martèle le recteur de l'UCAD.

Par ailleurs, ce retard a provoqué une véritable catastrophe au sein de l'université, avec des conditions très difficiles de travail dans les chapiteaux installés comme abri provisoire et qui sont sources de pas mal de difficultés dans l'organisation des travaux pratiques et dirigés. Difficultés pour faire correctement leurs recherches du fait de l'indisponibilité des bureaux et de la documentation, notamment à la Fac droit et entre autres facultés.

Le recteur de l'Ucad a condamné l'attitude violente des étudiants ces derniers jours et reconnaît la responsabilité des entreprises responsables de ces chantiers incriminés dans la situation d'insécurité à laquelle elles exposent les campus pédagogique et social, puisque n'ayant jamais respecté les engagements pris et réitérés devant la communauté.

Mais depuis 3 jours les étudiants sont passés à la vitesse supérieure avec de violents affrontements avec les forces de l'ordre pour le paiement de leur bourse. Par rapport à cette situation, le directeur des bourses a apporté des réponses. Monsieur Lansana Konaté précise dans son argumentaire que bon nombre d'étudiants qui sont en Master 1 qui devaient s'inscrire le plutôt dans listes pour percevoir leur bource n'ont pu le faire. Du coup, c'est ce qui est à l'origine de la frustration des étudiants.

Au regard de tous ces problèmes au niveau de la banque où les bourses des étudiants sont domiciliées et de l'Agence de Construction des Edifices Publics, le recteur Ibrahima Thioub et le Directeur des Bources Lansana Konaté, ont lancé un appel au chef de l'Etat pour régler le plus vite cette situation qui prévaut actuellement dans le temple du savoir.