Sénégal: Ndogou au camp pénal de Liberté 6 - Les jeunes du Port de Dakar au chevet des femmes détenues

L'Amicale des jeunes du Port Autonome de Dakar (AJPAD) a offert du «ndogou» hier, jeudi 15 juin, aux détenues de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) pour femmes du Camp Pénal de Liberté 6. Ce don comprend, en plus des denrées alimentaires et de l'eau, des détergents, des produits hygiéniques et du savon.

L'Amicale des jeunes du Port Autonome de Dakar (AJPAD) a offert hier, jeudi 15 juin, un «ndogou» comprenant en plus de la nourriture, d'importants produits d'hygiène et salubrité aux femmes en détention à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) du Camp Pénal de Liberté 6. Ce don est composé de détergents, des produits et serviettes hygiéniques, des denrées alimentaires, des bouteilles d'eau, des savons en poudres et liquides, du lait et autres produits dont ces femmes privées de liberté ont besoin en ce milieu carcéral.

Selon les donateurs, depuis 5 ans le port de Dakar organise des ndogou au profit des personnes qui en ont besoin. Mais, cette année, l'amicale des jeunes du port a voulu partager davantage avec des personnes qui ne sont pas «libres» de leurs mouvements. «Chaque année on fait des activités, mais cette fois-ci on na voulu innover en pensant aux femmes qui sont ici (au Camp Pénal de Liberté 6), car elles sont des mères, sœurs et cousines», dit le président de l'amicale, Bécaye Ba.

Pour Adji Mergane Kanouté de l'Amicale des femmes et membre de la Cellule Communication et des Relations Publiques du Port autonome de Dakar ce geste montre que ces détenues font parties de la société sénégalaise, même si l'on ne peut échapper à son destin. Elle déclare que les jeunes du port voulaient faire plus, mais c'est l'acte seulement qui compte le plus.

Deux détenues ont pris la parole pour remercier le Port autonome de Dakar pour ce geste noble. «Franchement on remercie les jeunes du port pour cet acte, cela montre que vous ne nous avez pas oublié», déclare l'une d'elle qui préfère garder l'anonyme.

L'amicale des jeunes du Port autonome de Dakar compte ne pas rester là avec ses femmes détenues. Elle prévoit de répéter cet acte en se souvenant de ces femmes qui sont dans les prisons. Les gardes pénitentiaires remercient l'ensemble du Port autonome de Dakar pour ce don offert aux détenues.