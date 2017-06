Libye: L'OIM dénonce la diffusion d'une vidéo montrant des migrants maltraités pour obtenir des rançons

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dénoncé vendredi la diffusion sur Facebook d'une vidéo montrant 260 migrants somaliens et éthiopiens retenus captifs dans le sud de la Libye par des passeurs qui cherchent à obtenir des rançons de leurs familles.

L'agence onusienne a indiqué qu'elle essayait « de savoir où sont ces gens et comment envoyer du secours » pour les extirper de cet enfer libyen, a dit le porte-parole de l'OIM. Lors d'un point de presse ce vendredi à Genève, Joel Millman a indiqué que l'OIM pense que la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est « authentique ».

La vidéo d'une demi-heure montre des dizaines d'hommes ou d'enfants, amaigris, affaiblis, entassés sur le sol. Ces 260 migrants ou réfugiés somaliens et éthiopiens disent ne pas recevoir de nourriture et être battus, torturés.

L'OIM ne veut pas qu'on se trompe sur le vrai but de cette vidéo. En effet, les contrebandiers adaptent leurs activités criminelles aux nouvelles technologies. Pour rançonner des familles de migrants qu'ils retiennent en otage dans des lieux secrets en Libye, ces passeurs ont trouvé l'idée de filmer et de faire parvenir ensuite à ces familles les images de ces maltraitances. Des familles à qui on a exigé parfois entre 8.000 et 10.000 dollars afin que leurs proches ne soient pas tués.

Face à cette situation, l'OIM a, en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), rencontré jeudi en Tunisie l'équipe des Nations Unies en Libye avec pour objectif de voir comment mener cette mission de sauvetage avec les autorités de Tripoli afin de libérer ces migrants.

L'agence onusienne rappelle que les migrants sont souvent enlevés autour de Raybana, dans le sud, près du Soudan. Le long des routes de migration en Afrique du Nord, des centaines de migrants sont achetés et vendus sur des « marchés d'esclaves » en Libye.

Selon l'OIM, le nombre total de migrants secourus au large des côtes libyennes à ce jour en 2017 s'élève à 9.111 tandis que les corps de 251 migrants ont été repêchés.

Par ailleurs, l'agence onusienne note qu'à la date du 14 juin 2017, 77.004 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer, mais 1.828 d'entre eux sont décédés lors de cette périlleuse traversée. Près de 85% de ces migrants et réfugiés sont arrivés en Italie et le reste est réparti entre la Grèce, Chypre et l'Espagne.