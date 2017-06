Sénégal: Chronique d'une enfance en péril, quel pari sur l'avenir ? - Journée de l'enfant africain / Repenser une nouvelle approche d'éducation

Une nation est-elle en péril si une bonne partie de sa progéniture n'a pas accès à une offre d'éducation égale pour tous. Le contraste est choquant entre la haute bourgeoisie qui inscrit ses enfants dans les prestigieuses écoles et juste à côté une masse laborieuse qui élit domicile dans la rue. Si la responsabilité de l'Etat y est engagée en tant que cadre logique fédérateur du bien public, les parents, quelques fois démissionnaires de leurs missions, endossent le fardeau d'un tel état de fait.

Entre viols, mariages et grossesses précoces, incestes, injures et travaux forcés, le sort de certains enfants est scellé à l'infini pour subir la géhenne d'une solitude créée. Qui a demandé à naître pour choisir l'un des deux camps. La brimade de l'enfant de Sowéto qui a donné naissance à la journée de l'enfant africain n'est qu'un prétexte mais son vrai sens, c'est de repenser le sort de nos pépinières pour la postérité.

Les enfants de la rue, les enfants dans la rue, c'est selon la fréquence de leur errance en dehors de leur famille d'appartenance. Ils sont, en effet, nombreux à arpenter les voies publiques, à squatter les édifices et concessions, vêtus en guenille et pieds nus pour quémander une pitance. Cette piteuse apparence se révèle pourtant indispensable si et seulement si l'enfant mendiant veut se manifester comme tel pour recueillir le maximum de l'aumône de la journée.

L'enfant mendiant est, certes, initié à l'école coranique, mais n'est généralement pas instruit ni éduqué sur la base d'une pédagogie à même de le rendre apte à un réinvestissement de ses connaissances. L'absence de formation et de qualification professionnelle l'exclut de fait de toute activité de rente quand il sera adulte.

Dans les régions périphériques comme Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, Matam, Kédougou et Tambacounda, nombreux sont des talibés qui viennent des pays voisins et souvent abandonnés à leur triste sort. Parmi eux, l'on peut compter du bout des doigts ceux qui sont déclarés à l'état civil. Par effet de mode, des baptêmes sont célébrés avec faste à coup de sommes démesurées ; alors 300F CFA seulement suffirait pour obtenir une copie de l'extrait de naissance du bébé objet du festin (la déclaration en soi est gratuite).

S'il a la chance de survivre, il fera face à d'énormes obstacles tel un parcours du combattant. La fillette de Thiès, une môme âgée seulement d'une année, violée par un supposé ami de son père dénote de l'animalité chez l'homme. Les grossesses et harcèlement en milieu scolaire avec les fameuses «notes sexuellement transmissible», les mutilations génitales féminines (des bébés excisées au berceau), l'inceste, le refus de paternité, les injures et bastonnades, les mariages et grossesses précoces, le travail forcé, que sais-je encore, ont fini par fabriquer un type d'homme révolté et généralement auteur de déstabilisation de l'orthodoxie sociale.

La société est malade de ses propres pratiques et continue à produire les germes de sa pathologie dont le refoulement se traduit par des troubles de comportements ostentatoires. Il s'y ajoute un environnement mondial défavorable à une éducation de qualité sous l'emprise des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Car si jadis, ce sont les parents qui étaient mieux informés ou renseignés que leurs petits, c'est maintenant le schéma inverse avec des jeunes accros à l'outil informatique dont les réseaux sociaux aux allures de couteaux à double tranchant : une autoroute de l'information, mais susceptible de faire l'objet de manipulation et des sites déroutants pour une enfance en quête de repères.

Ne dit-on pas que l'investissement sur l'enfance est le meilleur pari sur l'avenir, autrement dit, l'enfant demeure et reste une pépinière qui va assurément constituer les piliers de la nation. C'est enfin reconnaître que l'enfant n'est pas un petit homme mais le petit de l'homme qui a ses propres besoins en fonction de son âge et de sa croissance.