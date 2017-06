Sénégal: Levée du corps du sculpteur Ndary Lô - «Prire universelle»

Des artistes, plasticiens, cinéastes, critiques d'art, acteurs culturels, et officiels, sans parler de la famille biologique de l'artiste lui-même, ont rendu hommage hier, jeudi 15 juin, au sculpteur Ndary Lo décédé le 8 juin dernier à Lyon, «des suites d'une longue maladie». La levée du corps a eu lieu à l'hôpital Principal, où l'on s'est souvenu d'un homme «pieux», de ses «personnages arpentant le monde», des «images longilignes de ses hommes-arbres», etc.

Au cœur de cette cérémonie toujours, le plasticien Viyé Diba a justement plaidé pour que le patrimoine des artistes, qui représente «la mémoire du pays», soit «préservé». Ndary Lo fait d'ailleurs partie de cette trentaine d'artistes qui exposent en ce moment à Avignon, en France. Parmi la quinzaine d'œuvres du sculpteur, sa très célèbre «Prière universelle», qui a les «bras levés vers le ciel».

Un pied-de-nez, sinon un caprice du destin ! Comment parler autrement de cette exposition qui se déroule en ce moment à Avignon, en France, où elle court jusqu'au 14 janvier, avec une quinzaine d'œuvres du sculpteur Ndary Lo, décédé à Lyon le 8 juin dernier, «des suites d'une longue maladie». Et pour le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, qui s'exprimait lors de la levée du corps de l'artiste plasticien, hier, jeudi 15 juin à l'hôpital Principal, sa «Prière universelle», intitulé de cette sculpture de Ndary Lo de «7 mètres de haut», plus de 3 mètres «d'envergure», et qui pèse plus d'une tonne, avec les «bras levés vers le ciel», sera sans doute l' «attraction» de cette exposition qui regroupe une trentaine d'artistes : «Les éclaireurs-sculpteurs d'Afrique».

Connu pour ses «personnages arpentant le monde», pour les «images longilignes de ses hommes-arbres» ou pour ses sculptures où «l'art est marche», littéralement, l'artiste, dit encore le ministre, «était un pur produit du Conservatoire des arts de Dakar», où il avait appris à dompter le «fer à béton», redonnant une certaine dignité, sinon une seconde vie, entre «foi» et «humanisme» à de pauvres objets perdus.

Au cours de cette cérémonie qui a commencé vers 9h, on a aussi beaucoup parlé de l'âge du défunt : 56 ans. Né en 1961 à Tivaouane, donc juste après les Indépendances, Ndary Lo n'était donc pas très âgé. Pour le plasticien Viyé Diba, à la tête de la Plateforme des arts visuels du Sénégal, on est encore très «jeune» à cet âge-là, quand on sait que, dira-t-il, «c'est à 40 ans que commence la vie d'artiste». Avant, on est juste «précoce». «Le métal et ses contraintes», Ndary Lo connaissait, sans oublier que le sculpteur lui-même avait un discours sur sa démarche artistique : «Je sculpte mon corps», disait-il, des propos repris par Viyé Diba, qui ajoute qu'il disait aussi de ses œuvres, que celles-ci l'avaient «dépassé».

Il faut dire que dans le milieu, l'artiste était «reconnu» : le Grand Prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale de Dakar, en 2002 et en 2008, le Grand Prix du président de la République pour les Arts en 1999, entre autres distinctions.

Entre deux phrases, l'on entendra justement le plaidoyer du président de la Plateforme des arts visuels du Sénégal, pour que les œuvres de nos artistes ou le «patrimoine» de ces éternels «incompris», soit «préservé». Parce que ce travail-là est «la mémoire du pays». Viyé Diba ne les cite pas nommément, mais lorsqu'on entend parler de ces artistes qui nous ont quittés ces dernières semaines, on pense aussi, forcément, à Joe Ouakam et à Ibou Diouf.

Derrière ses sculptures ou derrière ses «Hommes qui marchent » faits de métal, il y avait aussi, évidemment, un être humain fait de chair et de sang, mais un homme très «pieux», d'après les témoignages d'hier à l'hôpital Principal, «un fervent croyant», dont le «cœur était le reflet de l'âme, qu'il habitait d'humanisme et de courtoisie», comme dirait le ministre de la Culture et de la Communication.

C'est ce que l'on retiendra aussi de la très brève communication de quelqu'un comme Mouhamadou Lo, qui s'est exprimé au nom de la famille, après le porte-parole du jour, Baye Aladji Lo, et qui a surtout tenu à remercier des artistes comme Cheikh Ndiaye et Soly Cissé, tous deux présents aux côtés de Ndary Lo, «à la toute fin», selon le site baobabafrique. Un homme «généreux» et avec assez d' «empathie», pour être venu en aide, de façon «directe» ou «indirecte», à l'un ou l'autre de ses proches.

Avant-dernière étape de cette cérémonie : la prière de l'Imam Moustapha Baba Fall, suivie de l'inhumation, hier, jeudi 15 juin, au cimetière de Dangou à Rufisque, où repose désormais le sculpteur Ndary Lo.

Nos condoléances à sa famille biologique, et à tous les artistes qui viennent donc de perdre l'un des leurs.

TEMOIGNAGES...TEMOIGNAGES...TEMOIGNAGES

BABACAR MBAYE DIOP, CRITIQUE D'ART : «Il nous aura laissé une belle leçon de dignité»

Je ne sais pas par où commencer, parce que Ndary était un grand ami, que j'ai connu quand j'étais doctorant, et il y a des passages de ma thèse qui sont consacrés à Ndary Lo. Au Sénégal aussi, on ne s'est pas quitté. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup de textes sur lui, je l'ai interviewé plusieurs fois. Il nous aura laissé, je crois, une belle leçon de dignité, parce qu'il fait partie de ces artistes-là qui n'ont jamais rien demandé à l'Etat sénégalais.

C'est quelqu'un qui pouvait vivre de ses créations, vivre de son art, et il n'a jamais rien demandé à personne. Son œuvre est incommensurable, il aura certes vécu peu de temps, mais il va rester immortel. Immortel parce que, quand je vois des œuvres comme «La prière universelle», exposée en ce moment à Avignon, je me dis que c'est quelqu'un qui avait de l'imagination, qui savait parler à son peuple. C'était un artiste engagé, un artiste simple et pieux, qui nous aura tous marqués. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de Ndary Lo.

SERIGNE NDIAYE, ARTISTE-PEINTRE : «Son œuvre, c'était de lier la Terre au Ciel»

Ndary était un artiste d'une dimension exceptionnelle, parce qu'il avait beaucoup d'audace. C'était un artiste très sensible, avec beaucoup de vision, parce que la première fois qu'il a participé à une exposition, il en a été le lauréat. Une exposition organisée à l'époque par notre Association nationale des artistes plasticiens du Sénégal (Anaps). Il venait à peine de... Sinon il était encore à l'Ecole, et déjà la sculpture par laquelle il a été primé consistait en un bonhomme avec un gros os accroché à un fil, et qui parlait de liberté, de l'homme qui se rebiffe. C'est quelqu'un qui a toujours eu des concepts d'engagement, par rapport à la liberté de l'Homme, par rapport à son développement personnel. Avec ses hommes-arbres qui découvrent non seulement, mais qui défrichent.

Son œuvre, c'était de lier la Terre au Ciel, parce qu'il était profondément croyant. Son œuvre «La Prière de Mame Abdou» est devenue très célèbre et son œuvre «La prière universelle» participe de cette dynamique qui voudrait qu'il soit toujours conscient de l'Humanité, pour un meilleur devenir, mais surtout pour lier l'art à la spiritualité, l'art au développement humain, la dignité humaine, la dignité à laquelle la Divinité a élevé l'Homme. C'est pourquoi Ndary reste pour nous, pour chacun de nous, et pour tous les hommes de valeur, un homme qui a porté l'art très loin, pour le bonheur de son peuple.

CHALYS LEYE, ARTISTE PLASTICIEN : «On en était arrivé à le comparer à Giacometti»

Nous venons de perdre un grand artiste, quelqu'un qui maîtrisait bien son travail, et qui a été honoré dans son pays. Ici et ailleurs, il a toujours gagné des prix. Ce n'était pas son but, mais voilà, c'était sur son passage, Dieu les a posés sur son passage, et il n'a fait que se baisser et ramasser. Sa vie, à mon avis, a été bien remplie. Il est assez jeune, comme l'a dit Viyé Diba, pour un artiste. Les choses sérieuses commencent même à 60 ans à mon avis, dans le domaine des arts. Et lui quand même, il s'est distingué à travers le monde, et à un moment même, on en était arrivé à le comparer à Giacometti. En tout cas, sur le plan de l'esthétique, ils avaient quelques points en commun. Nous pleurons sa mort, et nous souhaitons que Dieu l'accueille au Paradis.

OUSMANE SOW HUCHARD, PCA DU MUSEE DES CIVILISATIONS NOIRES : «Je lui ai dit : c'est cette œuvre-là que tu dois présenter, parce que sera le Grand Prix»

Ndary Lo, c'est un très grand ami, d'abord, depuis la période où j'étais au Musée dynamique. Il était un peu plus jeune, mais nous l'avons beaucoup encouragé à poursuivre la voie qu'il avait choisie. J'ai eu le privilège de le recevoir à la maison, où il a passé une journée. J'ai dans ma cour une très belle œuvre, un autre «Homme qui marche», d'à peu près un 1, 50m. Vraiment, j'ai de quoi me souvenir de lui. C'est un très grand artiste, je n'ose pas dire plus connu dehors qu'ici, parce que quand même il s'est bâti une très grande notoriété. Le Sénégal peut être fier de lui, franchement.

C'est un grand artiste, et d'une très grande générosité, qui tendait souvent la main à ses collègues. Je peux en témoigner plusieurs fois. S'il y a une chose qui l'a beaucoup surpris, et il ne m'a pas lâché depuis ce jour, c'est quand le Président Abdoulaye Wade était encore là en 2002. Je suis allé visiter son atelier 15 jours avant la Biennale. Il était vers Mbao à l'époque, il y avait plusieurs œuvres dans la cour, et je lui ai dit : c'est celle-là que tu dois présenter, parce que sera le Grand Prix, et ça n'a pas raté. C'était une œuvre en plusieurs parties, 4 marcheurs, mais d'une très grande beauté.

Le jour du vernissage de l'expo, pendant la Biennale, j'étais à côté du Président Wade, dont j'étais un peu le conseiller culturel, et il lui en a parlé... Dites au peuple sénégalais, que voilà un Sénégalais qui a fait sa part, dans la promotion de notre pays, et en toute discrétion, ce qui est très important. C'est la qualité des grands artistes, ils ne parlent pas beaucoup. Très généreux, Ndary Lo, vraiment. C'est sa marque.

IDRISSA DIALLO, MEDIATEUR CULTUREL : «J'ai tout de suite pensé à sa petite fille... »

C'est très difficile, mais on va essayer de se prêter à cet exercice, parce que Ndary c'est un grand homme comme on dit, au-delà de son travail. J'avais des relations avec lui, et c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai tout de suite pensé à sa petite fille, avec qui il venait souvent au Village (le Village des arts, Ndlr), qui porte le même prénom que ma grande sœur, et que j'appelais ma «grande sœur».

Ndary Lo intéressait donc déjà sa famille, sa femme et ses enfants au travail ; non seulement à son travail en tant qu'artiste, mais à celui de tous les artistes. On a perdu un artiste, et un artiste, j'ai l'habitude de dire que c'est un ambassadeur, et quelque part, Ndary a été un digne ambassadeur, qui a vraiment représenté son pays, le Sénégal, à travers le monde, au-delà de la Biennale de Dakar.