Seychelles: Président Danny Faure recoit la Représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines

communiqué de presse

Le Chef de l'Etat Seychellois, Monsieur Danny Faure, a accordé, ce vendredi matin, une audience, à l'Ambassadeur XU Jinghu, Représentante Spéciale du Gouvernement Chinois pour les Affaires Africaines. Elle était accompagnée de l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine aux Seychelles, Madame Yu Jinsong.

L'entretien a porté essentiellement sur l'approfondissement des relations bilatérales et la réforme du Conseil de Sécurité des Nations - Unies.

Le Président Faure et l'ambassadeur XU Jinghu se sont félicités de la qualité exemplaire des relations d'amitié et de partenariat existant entre la République Populaire de Chine et la République des Seychelles.

"La Chine et les Seychelles partagent des relations très solides. Elles datent de plus de 40 ans. Ce sont des relations excellentes, fortes et marquées par le respect et la confiance. Nous sommes très fiers d'avoir un partenaire solide comme la Chine qui a laissé une empreinte indélébile dans les domaines du développement socio-économique des Seychelles," a souligné le Président Faure.

Pour sa part, l'Ambassadeur XU Jinghu a précisé que les Seychelles ont en la Chine "un ami et un frère sincère et un partenaire fiable," et a réaffirmé le soutien de son pays dans l'avenir des Seychelles.

Tout en réaffirment ces propos à la presse Seychelloise, Madame XU Jinghu a précisé qu'il s'agit-là d'une "coopération mutuellement avantageuse" pour les deux pays.

Il a été souligné que ces nombreuses années ont été marquées par un développement approfondi de la coopération et des échanges bilatéraux, notamment dans les domaines économique et technique, de la culture, de l'éducation et de la formation de la finance, du tourisme, de la santé, du domaine social, de la défense et de la Sécurité Maritime. Il a été convenu que la coopération entre les deux pays sera renforcée dans ces domaines.

Au palmares des projets de coopération les plus récents, le projet de la construction de la SBC House et de la troisième phase du projet de Corgate Estate (construction de 32 appartements pour les familles de Mont-fleuri), dont le début des travaux est prévu prochainement ont été cités.

Abordant la question de la réforme du Conseil de Sécurité des Nations - Unies. L'Ambassadeur XU Jinghu a indiqué que la Chine est un fervent défenseur des acquis de l'Afrique et que son pays soutient la position africaine selon laquelle le Conseil de Sécurité des Nations Unies devrait être réformé et s'ouvrir pour régler une injustice historique subie par l'Afrique en élargissant le statut des membres permanents au Conseil de Sécurité des Nations Unies à des pays africains.

Le Président Faure a précisé que "l'Afrique veut un Conseil de Sécurité plus démocratique, proactif et agissant dans la sagesse pour relever les défis du monde."

Le Président Faure a remercié la Chine pour son soutien à la position africaine. Il a également salué la constance du soutien politique et économique de la Chine envers l'Afrique, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, et du développement.

A noter que la rencontre s'est déroulée en présence du Secrétaire aux Affaires Etrangères des Seychelles, l'Ambassadeur Claude Morel, le Conseiller Diplomatique à la Présidence, l'Ambassadeur Callixte d'Offay et le Secrétaire General du Département des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Michelle Murray.