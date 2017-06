Sénégal: Bignona projette de produire 102 000 tonnes de riz

"Nous voulons nous assurer que toutes les semences destinées à la campagne soient effectivement semées et non finir dans la marmite", a fait entendre le préfet de Bignona.

Selon le chef de l'exécutif départemental, à Bignona "toutes les dispositions sont prises pour éclater les semences avec l'implication des élus et des chefs de villages pour un travail de suivi et de supervision au niveau des points de cession des graines".

Il a pointé le déficit pluviométrique avec l'installation tardive de l'hivernage et l'arrêt prématuré des pluies et la mobilisation des bras valides, les jeunes dans les évènements culturels comme le Boukout (initiation en pays Diola) comme les principales raisons de la non-atteinte des objectifs ciblés lors de la précédente campagne.

