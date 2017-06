Cameroun: Jean Blaise Gwet - "Je porte un projet de paix, de pardon et de tolérance"

Le président national du Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2018, parle de sa vision politique et de ses projets de société.

Qu'est-ce qui motive votre candidature à l'élection présidentielle prévue en 2018 ?

Comme vous le savez aussi bien que moi, notre pays ne redoute plus le changement, mais il l'attend et en urgence. En Homme politique, stratège, analyste, acteur et observateur la scène politique Camerounaise, si le cap n'est pas changé urgemment et tout de suite, j'ai très peur des lendemains pour notre belle nation. Un Nation extrêmement riche, avec un peuple entreprenant, courageux, ingénieux, dynamique et très ambitieux.

Cette belle nation qui a toujours été un havre de paix, aujourd'hui envahi par Boko Haram d'une part, et d'autre part, par un peuple qui a acquis sa maturité, debout, qui se réveil comme un volcan en attente au Sud-Ouest, et au Nord-Ouest du Cameroun. Un peuple avec des enfants et parents qui souffrent, à la cherche d'une lueur d'espoir qui ne pourra être réelle et sincère qu'avec un homme nouveau, n'en déplaise à certains qui refusent d'ouvrir les yeux et de voir la vérité en face.

La motivation de ma candidature est tout simplement une interpellation profonde de mon cœur, de mon âme, pour cette patrie, cette belle nation, et pour ce peuple, qui m'a tout donnée et pour lequel en retour, j'ai le devoir de me sacrifier et de lui servir en étant son esclave.

Seul, la noble mission sera difficile, mais avec vous tous et Ensemble, nous allons redonner espoir à toute la nation, et surtout la fierté à chaque fille et fils de cette Nation, d'être Camerounais. Le MPCC notre Mouvement Patriotique le Changement du Cameroun, incarne se changement. J'ai besoin de vous tous, et maintenant pour ensemble faire la politique autrement dans notre cher et beau pays.

S'il y a encore des personnes qui doutent, du fait que le Cameroun est un endroit où tout est possible, s'il y a encore des personnes qui se questionnent sur la maturité du pouvoir de notre démocratie et de notre peuple, s'il y a encore des personnes qui se demandent si les rêves de nos héros morts pour l'indépendance et l'honneur de notre patrie sont toujours vivants dans les cœurs de certain comme moi-même, je leur répond, que oui, l'heure est arrivée, je suis celui-là qui portera et réalisera les rêves de chaque Camerounais demain dès 2018.

« Ensemble, réalisons les rêves de nos Pères Fondateurs, 2018 : le pouvoir au peuple »

Comment entendez-vous aborder cette échéance ? (dispositif à l'échelle nationale et déploiement).

Je compte aborder cette échéance noble, avec profonde conviction, confiance, et engagement totale envers tous les camerounais. Je suis à la rencontre des camerounais au quotidien et surtout proche du camerounais lambda.

Quels types de moyens de communication employez-vous ? (Publications spécifiques, Internet, meetings, affichage, conférences ou autres).

Nous travaillons au quotidien en utilisant tous les instruments synchronisés de la communication.

Comment recrutez-vous vos militants et potentiels électeurs ?

Les militants viennent de manière spontanée pour certains, à cause de l'Homme d'Affaire et social que j'ai été hier, sous plusieurs bannières : Le Téléphone JET Inc, Goldstar, LG, LuckyGWET, Sponsoring de plusieurs éditions d'Ascension du Cameroun, Sponsoring des activités sportives du CEPAS au boulevard Hamadou Ahidjo. Sponsoring des finales des coupes du Cameroun d'années après années de : Dynamo de Douala, suivi de Canon de Yaoundé et de Kumbo Strikers. Pour d'autre, ils aiment et soutiennent l'Homme de dialogue et de paix que je suis. Ils adhèrent à notre vision de renforcer la paix, la cohésion social, le pardon, l'amour, la tolérance. Beaucoup apprécient la reconnaissance des efforts que je donne aux ainés et la volonté de renforcer l'unité national sans aucune chasse aux sorcières, sans exclure personne et en donnant la place à chacun.

Pour d'autres encore, la raison est toute simple, ils viennent à cause de ma vision qui redonne confiance et incarne l'espoir. L'espoir de voir gérer le Cameroun autrement. En clair, une nouvelle manière plus transparente et sociale, de gérer Ensemble et autrement le Cameroun ; ses fils et filles, son pétrole, ses diamants, ses richesses multiformes, mais et surtout l'ensemble de ses richesses humaines, culturelles, politiques économiques et sociales.

Quant aux Intellectuels, aux Evêques, aux Prêtres, aux Pasteurs, aux Enseignants et plusieurs milliers de Jeunes camerounais, ceux-ci viennent par conviction, et de manière spontanée, volontairement nous rejoindre après avoir été consulter, analysé, comparé sur la toile, des informations sur la Vision, l'engagement, le parcours, l'histoire, les actes posés et les réalisations de Jean Blaise GWET depuis des décennies au Cameroun et ailleurs, dans ses pages Facebook, YouTube, Google : Jean Blaise GWET et sur notre site internet : www.mpcc.be

Ils sont nombreux également les camerounaises et les camerounais de toutes les Régions du Cameroun, qui nous rejoignent avec l'engagement et la volonté de bâtir ensemble un Cameroun nouveau.

Avez-vous envisagez une d'éventuels fusions ou ralliement ?

Nous sommes un Mouvement ouvert, prêt à accueillir tout le monde, en donnant une place à chacun. Cependant, je porte une vision de paix, une vision de pardon, une vision de dialogue et de tolérance que ne partagent pas en général les hommes politiques Africains et en particulier certains de mes frères et sœurs. Une vision politique participative qui attend tout le peuple camerounais "ENSEMBLE", un projet de mon cœur, que je porte et incarne pour notre peuple et pour la Nation toute entière. Projet que je dois personnellement piloter et mettre en œuvre.

Je suis prêt à embarquer dans le MPCC et à donner une place tous mes frères et sœurs, qui aspirent au changement, qui souhaitent partager ma vision politique et qui sont prêt à m'aider à la mettre en œuvre, sans aucune chasse aux sorcières.

Quel résultat attendez-vous à l'issue de ce scrutin ?

Voir le rêve de notre peuple, de nos pères fondateurs se réaliser dans l'unité nationale et dans une transition pacifique. La victoire inévitable du peuple à travers son humble serviteur que je suis et restera toute ma vie. 2018 est une occasion unique et historique. Ensemble, levons-nous, chacun doit aller s'inscrire sur les listes électorales et voter pour le changement pacifique.

Quelle perception avez-vous du Code électoral ?

Le Code électoral pourrait s'améliorer afin de renforcer la crédibilité de ce document, car il n'a échappé à personne qu'il a été ouvertement critiqué par la société civile et par un certain nombre de partis politiques. Il y a de l'existant qui pour moi doit être amélioré. Mais quelque soient les cas, Dieu aime notre nation et protège notre peuple. Je sais avec conviction, qu'il a planifié une transition pacifique avec à la tête de notre nation l'Homme que je suis, qui aura pour mission principales de chasser les peurs, de renforcer les espérances de chaque camerounais et de protéger dans une période transitoire et pacifique, chaque Camerounais, sans exception et sans aucune chasse aux sorcières.

Quelle stratégie employez-vous pour emmener les potentiels électeurs à s'inscrire aux listes électorales ?

Moi et mon équipe incitons les camerounais au quotidien et porte à porte à s'inscrire sur les listes électorales afin de remplir leur devoir de citoyen.