Afrique de l'Ouest: Encourager l'investissement en portefeuille chinois - La BRVM et la bourse de Shangai se donnent la main

LLa Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et la Bourse de Shanghaï (Shanghai Stock Exchange) ont procédé à la signature, ce 15 juin 2017 à Shanghaï, d'un Memorandum of Understanding (MoU) par leur deux CEO, Hongyuan HUANG et Dr. Edoh Kossi Amenounve en présence de Pierre Atépa GOUDIABY, PCA de la BRVM.

Selon un communiqué, ce Mémorandum porte sur les domaines suivants: le développement du marché actions et de la dette; la création de nouveaux produits financiers; l'amélioration des plateformes de cotation et des outils de surveillance du marché; la double cotation; l'échange d'informations et de documentations et enfin l'échange d'expériences dans le cadre de l'adoption des normes internationales en matière boursière.

En s'alliant à la Bourse de Shanghaï, ajoute la même source, la quatrième bourse la plus importante au monde après le New York Stock Exchange (NYSE), le NASDAQ et la Bourse Tokyo, la BRVM entend bénéficier de son expérience, de son avancée technologique et encourager l'investissement en portefeuille chinois, notamment des Fonds de pension, des compagnies d'assurance et banques ainsi que des particuliers sur le marché financier de l'UEMOA.

Les États de l'Union et les institutions communautaires pourront également dans le futur envisager d'émettre des "Panda Bonds" pour une additionalité des ressources en vue du financement des économies.

La signature de ce Mémorandum s'est faite en marge d'un dialogue stratégique qui a réuni autour de la Bourse de Shanghaï, des acteurs du marché financier chinois (courtiers, gestionnaires d'actifs, investisseurs institutionnels et particuliers), des entreprises chinoises opérant en Afrique et des acteurs du marché financier régional de l'Uemoanotamment le Groupe Ecobank.

