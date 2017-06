Sénégal: Relance du tourisme - La BNDE signe une convention avec le ministère du Tourisme

Secteur névralgique de l'économie sénégalaise, le secteur touristique est à la croisée des chemins. C'est pour cela, les autorités de la Banque Nationale pour le Développement Economique(BNDE) ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Elles ont signé une convention de partenariat avec la tutelle, le ministère des Transports aériens et du Tourisme représenté par Madame Zeynab Mbengue WADE Secrétaire générale dudit ministère.

M Mamadou Racine SY - Président FOPITS, M Mamoudou DEME - PCA BNDE, Mme Zeynab Mbengue WADE - SG Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, M Edmond KAMARA - Président Crédit Hôtelier et Touristique et M Moustapha DIOP Conseiller Spécial Gestion Globale des Risques BNDE

Au cours de la cérémonie d'octroi des premiers financements dans le cadre du dispositif de soutien et de relance du secteur touristique, Moustapha Diop , Conseiller spécial en Gestion Globale des Risques, représentant du Directeur général de la BNDE empêché, a soutenu que le secteur touristique fait partie des secteurs stratégiques sur lesquels l'Etat du Sénégal compte beaucoup pour assoir et pérenniser notre croissance telle que projetée dans le Plan Sénégal Emergent, qui a pour ambition de «promouvoir un tourisme éthique, compétitif et contribuant durablement à son émergence économique».

Cette convention qui lie le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens et la BNDE a pour objet d'apporter les ressources nécessaires au financement des projets de : rénovation et d'extension d'établissements d'hébergement touristique; renouvellement et d'acquisition d'équipements pour les entreprises touristiques; création d'entreprises touristiques, renforcement de fonds de roulement.

«La Banque Nationale pour le Développement Economique a pour mission d'assurer la gestion opérationnelle des ressources domiciliées dans ses livres par le Comité de Gestion du Crédit Hotelier et Touristique», souligne le représentant de la BNDE.