Togo: Deux nouvelles sociétés sont annoncées à Lomé

Les sociétés MATFOR SOMETA et CLOISONN'HE s'installent bientôt au Togo. L'information a été donnée ce jeudi 15 juin 2017 par les responsables des deux (2) sociétés au cours d'une rencontre avec les professionnels des médias à Lomé. Spécialisées en aménagement intérieur notamment des cloisons de bureaux et des portes faites essentiellement avec des matériaux de qualité, elles ont présenté à l'assistance les prestations et les produits qu'elles offrent.

Ces deux sociétés comptent résoudre le problème d'insonorisation et d'acoustique par rapport aux ouvrages qui sont faits et surtout dans le vitrage.

« Nous apportons des solutions pour résoudre des problèmes acoustiques. Nous utilisons des matériaux esthétiques répondant au standard international pour que le Togo ne soit pas en marge de ce qui se fait mieux ailleurs » a souligné Narcisse SANVEE, directeur du CLOISONN'HE.

Pour remédier au problème de main d'œuvre qualifié, les ouvriers togolais bénéficieront des formations des experts de la société MATFOR afin qu'ils deviennent à leur tour des experts dans la construction et la cloison.

Selon Isabel MATEU, responsable Export de la société MATFOR SOMETA, il faut opter pour des solutions beaucoup plus légères qui endommagent moins fortement les structures et qui peuvent être simplement déplacées dans les espaces.

« Lorsqu'on construit un complexe composé de 20 bureaux, si le locataire change chaque année, chaque année vous allez casser 20 murs, les jeter et remettre 20 murs et ceci n'est pas acceptable. C'est pourquoi, nous proposons des solutions plus légères qui vont coûter moins pour les clients », a-t-elle expliqué.

Il est à noter que les responsables de ces sociétés ont rencontré le 14 juin dernier, les responsables des institutions bancaires et des assurances, pharmaciens, architectes et acteurs du secteur hôtelier.