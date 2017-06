Togo: Vers la mise en œuvre d'une interprofession soja

Les sociétés MATFOR SOMETA et CLOISONN'HE s'installent bientôt au Togo. L'information a… Plus »

abusive des pesticides non homologué qui affectent la qualité du produit, l'attaque des plants par les rongeurs, la non disponibilité du marché rentable du soja bio et , selon elle, pour redynamiser cette filière, l'interprofession vient à point nommé pour pallier à ces difficultés liées à la culture de soja.

Selon le président de conseil de la CPC-Togo, Ayéfoumi Salif OLOU-ADARA, le soja est cultivé par les producteurs, consommé par certains acteurs, commercialisé et exporté par d'autres acteurs. Mais poursuit-il le processus se fait en rang disperser. « Pour qu'on aille de façon professionnelle et efficace, il faudrait qu'on puisse mettre ensemble tous les acteurs qui peuvent résoudre leur propre problème en étant ensemble. Voilà d' où vient l'idée de l' interprofession » a-t-il déclaré.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Projet de Renforcement des Capacités Productives et Commerciales de la filière soja au Togo et a pour objectif d'instruire les leaders producteurs de soja sur les dispositions à prendre au préalable, avant d'asseoir formellement leur interprofession.

Selon une étude diagnostique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) réalisée au cours de l'année 2010, le soja fut identifié unanimement comme filière porteuse au Togo. Conscient de ce fait, la Centrale des Producteurs de Céréales (CPC) sensibilise et mobilise le collège des producteurs du soja depuis le 06 juin, à travers des rencontres régionales en vue d'une interprofession du soja. Ce jeudi 15 juin 2016, la CPC a rencontré les acteurs producteurs de la région maritime à Lomé.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.