Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la Mosquée Bab Assalam à Casablanca

Casablanca — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du vendredi à la Mosquée Bab Assalam à Casablanca.

A l'entame du prêche, l'Imam a rappelé que le Saint Coran recommande de s'empresser à accomplir les bonnes œuvres et les actions pieuses lors du mois béni de Ramadan, et à s'abstenir de tout interdit comme souligné dans le verset coranique " Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux".

Le prédicateur a souligné que pour le Très Haut, les croyants pieux sont ceux qui se hâtent à accomplir les bonnes actions aspirant à bénéficier de Sa bénédiction et craignant Son châtiment.

A travers les œuvres pieuses, les croyants se rapprochent de leur créateur ici-bas et sont rétribués dans l'au-delà, a dit l'Imam, ajoutant que les croyants multiplient les prières et les expressions d'adoration de Dieu en vue de bénéficier de sa bénédiction et de ses amples rétributions.

La bénédiction de Dieu ne peut être obtenue qu'à travers l'accomplissement, en premier lieu, des obligations et, en second lieu, par les prières surérogatoires (Nawafil), a affirmé l'Imam, ajoutant que Dieu a associé pour chacune des cinq prières obligatoires en Islam une prière surérogatoire qui la complète et rehausse le degré du fidèle aux rangs des connaisseurs et des saints dont les prières sont exaucées.

Le prédicateur a souligné que les textes de la Charia puisés du Saint Coran et de la Sunna incitent les croyants à faire montre de rectitude et de concentration dans l'accomplissement des actes d'adoration de Dieu, se référant à la conduite du prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui, qui encourageait Ses compagnons et les exhortait à accomplir les bonnes actions tant qu'ils sont jeunes et en bonne santé car la jeunesse tout comme la santé sont éphémères.

Se précipiter pour accomplir les bonnes œuvres revêt en Islam des formes multiples dont la plus rétribuée reste celle qui bénéficie aux personnes comme les dépenses accomplies pour plaire à Dieu, a souligné l'Imam, notant que le Saint Coran incite, dans nombre de versets, à suivre cette voie et explicite la rétribution réservée à ceux qui dépensent pour plaire au Tout puissant.

Le prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur lui, a recommandé de fournir plus d'efforts durant les dix derniers jours du mois de Ramadan, a dit le prédicateur qui a étayé ses propos d'un hadith cité dans Sahih Muslim selon lequel Aicha, que Dieu l'agrée, a affirmé que le prophète multipliait les efforts durant les dix derniers jours du mois de Ramadan.

L'Imam a rappelé que le prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui, accomplissait les dix derniers jours du Ramadan en multipliant les prières et les invocations conformément au hadith «Celui qui veille le Ramadan avec foi et espérance de la récompense divine, se verra pardonner ses péchés passés».

Le prédicateur a relevé la grande signification et l'importance de suivre la Sunna du prophète, Paix et Salut sur Lui, au cours de ces dix derniers jours bénis du mois sacré de Ramadan, citant dans ce sens le verset coranique dans lequel Dieu Tout-Puissant dit : «En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle (à suivre), pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment ».

A la fin de son prêche, l'imam a imploré Dieu d'accorder soutien et assistance à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de préserver le Souverain en tant que source de bienfaits pour la Oumma et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.

L'Imam a également élevé des prières au Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II et de Les accueillir dans Son vaste paradis.