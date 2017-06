Sénégal: Train express régional - La fabrication des trains va démarrer "fin octobre"

Dakar — La fabrication des trains dans le cadre du projet du Train express régional (TER) de Dakar est prévu "fin octobre", a appris l'APS auprès du service de communication de la société Alstom.

"Pour ce qui concerne Alstom et le matériel roulant, le projet avance bien et conformément au plan. Nous sommes en phase d'études et de passage de commandes vers nos fournisseurs. Le début de la fabrication est prévu fin octobre", selon ce service contacté par l'APS.

Dans le cadre du projet du Train express régional, qui doit relier Dakar à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), situé à Diass, à environ 50 km de la capitale sénégalaise, en passant par Diamniadio, le groupe Alstom s'est vu attribuer un contrat pour la fourniture de 15 trains.

Ils desserviront 14 stations sur une distance de 57 km qu'ils effectueront en 45 minutes. Le nombre de voyageurs par jour est estimé à 115 000.

La construction des trains a été confiée au site d'Alstom à Reichshoffen où s'était rendu le président sénégalais Macky sall lors de sa visite d'Etat en décembre en France.

Le groupe Alstom a déclaré que le train Coradia Polyvalent pour le Sénégal est bi-mode (diesel/électrique) et peut circuler à une vitesse de 160 km/h.

Outre le site d'Alstom à Reichshoffen, cinq autres sites en France participeront au projet TER, Saint-Ouen pour le design, Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour les chaînes de traction et Villeurbanne pour l'informatique embarquée et l'information voyageurs.

Le Sénégal a signé avec la France un accord portant sur 193 millions d'euros, en vue de la réalisation du Train express régional.

En décembre dernier, le président Macky Sall procédait au lancement des travaux du projet de Train express régional.

Des sociétés françaises, sénégalaises, turques et chinoises sont chargées de construire ce TER.

Le projet du Train express régional "est sous contrôle" et sera livré en janvier 2019, a assuré jeudi le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX).