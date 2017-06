Lesotho: Le Premier ministre Thomas Thabane officiellement investi

Tous les regards sont désormais sur les forces de sécurité et leur réaction dans les semaines à venir.

La semaine dernière Pretoria a mis en garde : l'Afrique du Sud n'acceptera plus de coup d'Etat. L'instabilité politique du Lesotho a un impact direct sur son grand voisin qu'il approvisionne en eau et en main-d'oeuvre.

Investiture ce vendredi du Premier ministre Thomas Thabane, vainqueur des élections générales il y a deux 2 semaines. Une investiture qui s'est déroulée sous haute surveillance et qui s'est bien passée. Thomas Thabane avait déjà été élu Premier ministre il y a 5 ans et avait dû quitter le pouvoir après une tentative de coup d'Etat. Cette fois-ci, il est de retour, et l'Afrique du Sud compte bien qu'il y reste.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.