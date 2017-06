Ile Maurice: Salaires des ministres et députés - Ce qu'en pensent les mauriciens

Nos ministres et autres parlementaires perçoivent des salaires de Rs 150 000 à plus de Rs 500 000 pour le Premier ministre. Avec une dette publique de Rs 240,4 milliards à fin 2016, une baisse de ces salaires serait-il souhaitable ?

Nasser, 40 ans, commerçant

«Il faut baisser leurs salaires de 50 % ! On se demande bien si ces gens-là travaillent pour le peuple ou pour leur intérêt personnel. Prenez l'exemple de Narendra Modi. Bien qu'il soit le Premier ministre de l'Inde, dont la population s'élève à plus d'un milliard, il touche un salaire d'environ Rs 80 000 mensuellement. Comparez cela aux salaires de nos ministres. Comment est-ce possible ?»

Rubesh Boojharut, 23 ans, étudiant

«C'est normal qu'un ministre ou parlementaire perçoive un gros salaire. Mais leurs salaires, à Maurice, sont exagérés ! Il n'y a qu'à comparer avec les salaires des parlementaires dans d'autres pays africains. Les ministres travaillent pour le peuple, ils doivent s'en rendre compte et s'atteler à cette tâche.»

Shariff, 43 ans, marchand de foire

«Je ne suis pas d'accord avec les sommes astronomiques que nos ministres perçoivent. Presque tous les Mauriciens doivent travailler pour avoir leur pain. Les ministres ne doivent pas oublier le peuple ; sans nous, ils ne seraient pas au pouvoir. Ils contractent des dettes énormes pour des projets, tel le Metro Express, et c'est le peuple qui doit porter ce fardeau.»

Shakeel Dinally, 21 ans, commerçant

«Ils font des budgets pour les pauvres mais pourquoi ils ne contribueraient pas un pourcentage de leurs salaires pour les aider ? Ils changent de voiture chaque cinq ans, est-ce vraiment une priorité ? Et réduire le prix du pain de 10 sous, cela ne nous apporte rien !»

Shanawaz Ramjan, 24 ans, étudiant

«Nos ministres touchent des salaires astronomiques, en sus des commissions et autres allocations et débattent des salaires des autres au Parlement, quelle contradiction ! Mais ces salaires ne sont justifiables que s'ils font leur travail comme il faut, de façon éthique. On a ce que l'on mérite, ni plus ni moins !»

M.B., 49 ans, commerçant

«Le salaire des ministres est vraiment exagéré à Maurice. Il y a des gens qui gagnent Rs 1 500 par mois dans ce pays ! Il faut se rendre à l'évidence. Ils ont de gros salaires, des voitures de luxe, bénéficient d'innombrables allocations. Ils obtiennent de l'argent grâce à la sueur des malheureux !»

Gory Ravina, 35 ans, camionneur

«Il faudrait réduire un peu leurs salaires pour donner aux ti dimounn. Je connais personnellement 500 à 600 personnes qui n'ont pas de travail. C'est un véritable problème ici. 10 % de leurs salaires aideraient grandement les gens. Il y a des Mauriciens qui tras gramatin pou manz tanto!»

Cynthia Aurokium, 32 ans, coiffeuse

«Il y a des gens qui ont plus besoin d'argent que nos politiciens. Je viens de regarder un reportage sur la pauvreté à Cité-La-Cure. On pourrait au moins aider ces gens-là au lieu de donner des allocations à nos ministres. De plus, le gouvernement augmente à chaque fois la taxe sur la cigarette pour empêcher les gens de fumer, mais pourquoi trouve-t-on sans arrêt de nouvelles marques ou de nouveaux types de cigarettes sur le marché ? C'est contradictoire, vous ne trouvez pas ?»