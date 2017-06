Ile Maurice: De l'héroïne à l'aéroport - Le policier de l'Immigration s'explique ce samedi

Nos ministres et autres parlementaires perçoivent des salaires de Rs 150 000 à plus de Rs 500 000 pour le… Plus »

Des proches du suspect, sollicités pour un commentaire entourant l'arrestation du constable Moonsamy Govindasamy Basana- Reddi, n'ont pas voulu se prononcer. Ce dernier, qui habite Madame Lolo, à Rose-Belle, compte une vingtaine d'années de service au sein de la force policière et est affecté au PIO depuis 14 ans. Au sein de ce département, tous ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme intègre et professionnel. Son arrestation a choqué plus d'un.

Sur la base de certaines informations, les mouvements de ce passager malgache et du policier Basana-Reddi, affecté au comptoir d'arrivée de l'Immigration, étaient surveillés de très près. Le passager a été vu entrant dans les toilettes situées en face du comptoir de l'Immigration, un sac à la main, avant d'en ressortir quelques minutes plus tard. Puis, ce fut au tour du policier de l'Immigration d'entrer dans les toilettes à plusieurs reprises.

À qui étaient destinés les 1 260 g d'héroïne retrouvée dans les toilettes de l'aéroport de Plaisance, dimanche soir ? La drogue, d'une valeur marchande de plus de Rs 18,9 millions, aurait été récupérée par le constable Moonsamy Govindasamy Basana-Reddi, 40 ans, affecté au Passport & Immigration Office (PIO) de l'aéroport. Les enquêteurs de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) espèrent obtenir plus de détails à ce sujet au cours de l'interrogatoire du suspect au quartier général de l'ADSU, aux Casernes centrales, ce samedi matin 17 juin.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.