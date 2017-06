Ile Maurice: Escroquerie - Le couple Sicart passe le week-end en cellule

Ils devront prendre leur mal en patience. Jonathan Sicard et son épouse passeront le week-end en cellule policière. La motion de remise en liberté du couple a été débattue en cour de district de Port-Louis, jeudi . Sauf que la magistrate Navina Parsooramen a demandé aux avocats présents, soit Me Yahia Nazroo et Me Bhooneshwar Sewraj, Senior Attorney de d'apporter d'autres éclaircissements dans cette affaire avant qu'elle ne se prononce.

L'homme de loi Yahia Nazroo a, ainsi, fourni des détails sur ces clients, Jonathan Sicart et sa femme Carine Sicart-Callejo. «Mon client Jonathan Sicart détient un permis de travail depuis le 24 juin 2015 et celui-ci sera valide jusqu'au 23 juin 2018. En ce qui concerne son épouse Carine Sicart-Callejo, son permis de travail a été émis le 7 juillet 2015 et sera valide jusqu'au 23 avril de l'année prochaine.»

De ce fait, c'est le lundi 19 juin que la magistrate Navina Parsooramen se prononcera sur cette motion. Les débats sur la motion d'extradition, réclamée par le bureau de l'Attorney General, auront, eux, lieu le jeudi 22 juin. Entre-temps, le couple qui ne fait l'objet d'aucune charge provisoire , a été reconduit en cellule policière.

C'est le mardi 13 juin que le couple Sicart a été arrêté. Il était recherché par Interpol depuis deux ans en raison d'une enquête sur un cas d'escroquerie en France. Les suspects étaient à la tête de la compagnie Callejo-Transports, entreprise sur laquelle pèsent des soupçons de blanchiment d'argent d'environ 5 millions d' euros.

Pour rappel, Me Gavin Glover, Senior Counsel, avait réclamé la liberté conditionnelle de Jonathan Sicart et sa femme Carine Sicart-Callejo, soutenant que leurs passeports ont expiré et qu'ils ne pourraient quitter le pays. L'avocat du bureau de l'Attorney General, Me Yvan Jean Louis a, quant à lui, soutenu qu'un Red Notice avait été émis à leur encontre par Interpol, depuis 2015. Ce dernier demande l'extradition du couple.